O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, realiza nessa segunda-feira (12) a celebração de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil.

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A programação começa à meia-noite, com a Vigília Mariana, e reúne sete missas ao longo do dia, além de momentos tradicionais de fé, como a Consagração Solene e a procissão de encerramento, acompanhada de show pirotécnico.