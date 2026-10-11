O Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, realiza nessa segunda-feira (12) a celebração de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil.
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A programação começa à meia-noite, com a Vigília Mariana, e reúne sete missas ao longo do dia, além de momentos tradicionais de fé, como a Consagração Solene e a procissão de encerramento, acompanhada de show pirotécnico.
A Festa da Padroeira de 2026 terá um significado especial para a Arquidiocese de Aparecida. Será a primeira participação de dom Mário Antônio da Silva na celebração como arcebispo da cidade. Ele presidirá a Missa Solene, marcada para as 9h, um dos principais momentos da programação religiosa.
Após a celebração, dom Mário Antônio participará de uma coletiva de imprensa com jornalistas no Salão Três Pescadores, localizado no subsolo do Santuário Nacional.
A programação segue durante todo o dia, com missas em diferentes horários e atividades que tradicionalmente reúnem devotos de Nossa Senhora Aparecida. Às 15h, a Consagração Solene será realizada na Basílica Histórica. À noite, a Procissão Solene, prevista para as 19h30, encerra as festividades com show pirotécnico.
As celebrações poderão ser acompanhadas ao vivo pela Rede Aparecida de Comunicação, na TV e na Rádio Aparecida, além do portal A12 e das redes sociais do Santuário Nacional.
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Programação da Festa da Padroeira
- 0h: Vigília Mariana
- 4h45: Toque dos Sinos
- 5h: Missa
- 7h: Missa
- 9h: Missa Solene, presidida por dom Mário Antônio da Silva
- 12h: Toque dos Sinos
- 12h: Missa das Crianças
- 14h: Missa
- 15h: Consagração Solene, na Basílica Histórica
- 16h: Missa
- 18h: Missa de encerramento
- 19h30: Procissão Solene e show pirotécnico
Políticos em Aparecida
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou presença na Missa Solene em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã desta segunda-feira (12), no Santuário Nacional de Aparecida.
Católico praticante, Alckmin mantém há cerca de 40 anos a tradição de participar da celebração no feriado de 12 de outubro, dedicado à Padroeira do Brasil.
Em 2026, porém, a devoção à santa também ganhou espaço no debate político, em meio à disputa pela Presidência da República.
Já o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), candidato a vice-presidente na chapa de Flávio, afirmou que pretende participar de uma missa na segunda. Em declaração à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, ele disse que ainda não decidiu se estará em Aparecida ou em outra cidade.
A campanha de Flávio chegou a considerar a participação do senador na celebração em Aparecida, mas a possibilidade teria sido descartada. O candidato também cancelou uma carreata prevista para domingo (11), em São José dos Campos, devido à previsão de mau tempo.