O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), chamou de “porcalhões” os responsáveis por uma manifestação de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na manhã deste sábado (10), na região central da cidade.

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Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal afirmou que houve sujeira e que monumentos públicos foram vandalizados durante o ato.