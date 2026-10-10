O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), chamou de “porcalhões” os responsáveis por uma manifestação de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na manhã deste sábado (10), na região central da cidade.
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Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal afirmou que houve sujeira e que monumentos públicos foram vandalizados durante o ato.
“Porcalhões! A manifestação petista terminou com os monumentos públicos vandalizados. E quem paga a conta dessa sujeira? O cidadão que acorda cedo, trabalha, paga impostos e ainda precisa bancar a limpeza da falta de respeito dos outros!”, escreveu o prefeito.
Anderson também agradeceu aos funcionários da zeladoria urbana que atuaram na limpeza dos espaços públicos após a mobilização. “Meu agradecimento aos funcionários da zeladoria urbana, que já deixaram tudo limpo novamente!”, acrescentou.
Ironia com a esquerda
Após o primeiro turno das eleições, Anderson fez duas postagens ironizando a derrota de candidatos da esquerda, o que levantou polêmica nas redes sociais.
Na primeira, o prefeito de São José publicou uma montagem feita com inteligência artificial mostrando Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em um restaurante do McDonald’s. Todas as quatro foram candidatas e não se elegeram.
Na outra, Anderson usou as redes sociais para fazer uma brincadeira envolvendo política e mercado de trabalho.
Ele publicou uma imagem criada com inteligência artificial que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalhando em uma unidade do BK (Burger King).
O candidato derrotado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), também aparece na imagem, junto com outros políticos do partido.
Manifestação reuniu apoiadores de Lula
Centenas de apoiadores de Lula percorreram ruas da região central de São José dos Campos na manhã deste sábado. O ato reuniu militantes de diferentes gerações, com bandeiras, faixas, cantos e palavras de ordem em apoio à candidatura do presidente à reeleição.
Nas redes sociais, participantes compartilharam imagens da mobilização e comemoraram a presença de apoiadores nas ruas. “São José dos Campos acordando! Antes tarde do que nunca!”, escreveu Andréia Barros. Vanda Siqueira também celebrou a participação de diferentes gerações no ato.
“Foi lindo! Essa é a SJC que eu amo!”, publicou uma participante.
Mayara Salles relatou que esteve na manifestação com a família, enquanto Gabriel Valdir afirmou que a mobilização representa esperança para o município.
Flávio Bolsonaro e Lula
A manifestação ocorreu durante a disputa presidencial de segundo turno, marcado para 25 de outubro, entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL).
No primeiro turno, Flávio recebeu 240.721 votos em São José dos Campos, o equivalente a 57,35% dos votos válidos. Lula obteve 136.451 votos, ou 32,51%.
A diferença entre os dois candidatos foi de 104.270 votos a favor do senador. Segundo os dados eleitorais apresentados, São José dos Campos registrou a maior vantagem de Flávio sobre Lula entre os municípios paulistas.
Com a aproximação do segundo turno, a cidade do Vale do Paraíba segue como palco de mobilizações de apoiadores dos dois candidatos.