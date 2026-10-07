O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), voltou a usar as redes sociais para fazer uma brincadeira envolvendo política e mercado de trabalho.



Nesta segunda-feira, ele publicou uma imagem criada com inteligência artificial que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalhando em uma unidade do BK (Burger King).

O candidato derrotado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), também aparece na imagem, junto com outros políticos do partido.