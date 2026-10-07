O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), voltou a usar as redes sociais para fazer uma brincadeira envolvendo política e mercado de trabalho.
Nesta segunda-feira, ele publicou uma imagem criada com inteligência artificial que mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalhando em uma unidade do BK (Burger King).
O candidato derrotado ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), também aparece na imagem, junto com outros políticos do partido.
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A nova postagem ocorre depois de outra publicação do prefeito que gerou repercussão nas redes sociais. Na ocasião, Anderson compartilhou uma montagem com Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em um restaurante do McDonald’s, em referência às derrotas das quatro nas eleições de 2026, todas elas candidatas ao Senado.
Em São Paulo, por exemplo, Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), ambos apoiados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), venceram Tebet e Marina, apoiadas por Lula. No caso do presidente, este irá ainda disputar o segundo turno com Flavio Bolsonaro (PL), após uma apertada disputa no primeiro turno, quando o petista ficou em segundo lugar.
‘Calma, pessoal’, diz prefeito
Ao publicar a nova imagem, Anderson Farias afirmou que a intenção era reforçar uma mensagem sobre a geração de empregos no município.
“Calma, pessoal. Tem oportunidade pra todo mundo”, escreveu o prefeito. Na sequência, ele afirmou que algumas pessoas teriam levado a brincadeira anterior “muito a sério”.
O prefeito então procurou diferenciar a provocação política de uma suposta crítica ao trabalho.
“Aqui em São José, trabalhar nunca foi motivo de piada. Muito pelo contrário. Todo emprego é digno e todo trabalhador merece respeito”, publicou.
Anderson encerrou a mensagem citando os números recentes do mercado de trabalho do município e afirmou que há oportunidades independentemente de posicionamento político.
Prefeito cita geração de empregos
Na publicação, Anderson Farias destacou que São José dos Campos acumula oito meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos.
Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) citados pelo prefeito, o município registrou 3.792 novas vagas com carteira assinada no acumulado do ano.
“Homem, mulher, esquerda, direita… se estiver procurando trabalho, São José segue gerando oportunidade”, escreveu.
Primeira montagem gerou repercussão
A nova publicação ocorre após a repercussão de uma montagem anterior feita com inteligência artificial. Na imagem, Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann apareciam uniformizadas e trabalhando em diferentes funções em uma unidade do McDonald’s.
A postagem fazia referência ao resultado das eleições de 2026 para o Senado. Marina Silva e Simone Tebet não foram eleitas em São Paulo, onde as duas vagas ficaram com Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Manuela d’Ávila disputou uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul e também não foi eleita. Gleisi Hoffmann terminou a disputa em quarto lugar no Paraná e ficou fora das duas vagas disponíveis.
Na ocasião, Anderson escreveu: “Aqui em São José, emprego não para de crescer… pelo visto, a notícia está se espalhando”.
Dados de emprego em São José
Ainda de acordo com os números citados pelo prefeito, São José dos Campos registrou 1.055 novas vagas com carteira assinada em agosto, chegando a 3.792 postos formais criados entre janeiro e agosto.
O estoque de empregos formais no município chegou a 215.122 trabalhadores. Em agosto, os setores de serviços e indústria apresentaram os maiores saldos, com 838 e 275 vagas, respectivamente.
As duas publicações do prefeito utilizam imagens geradas ou modificadas por inteligência artificial para fazer comentários políticos a partir dos resultados eleitorais e dos indicadores de emprego do município.