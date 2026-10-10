Centenas de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) percorreram ruas da região central de São José dos Campos na manhã deste sábado (10), em uma manifestação em apoio à candidatura do petista à reeleição. O ato foi marcado por bandeiras, faixas, gritos de ordem e cantoria.

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O protesto ocorre em meio à disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL), que obteve mais votos em São José dos Campos na primeira etapa da votação.