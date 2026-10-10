Centenas de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) percorreram ruas da região central de São José dos Campos na manhã deste sábado (10), em uma manifestação em apoio à candidatura do petista à reeleição. O ato foi marcado por bandeiras, faixas, gritos de ordem e cantoria.
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O protesto ocorre em meio à disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro. Lula enfrenta o senador Flávio Bolsonaro (PL), que obteve mais votos em São José dos Campos na primeira etapa da votação.
Nas redes sociais, participantes compartilharam imagens da manifestação e comentaram a mobilização. Alguns destacaram a presença de jovens e militantes mais antigos, enquanto outros demonstraram expectativa em relação ao resultado do segundo turno.
“São José dos Campos acordando! Antes tarde do que nunca!”, escreveu Andréia Barros. Vanda Siqueira também comemorou o ato e agradeceu à participação de diferentes gerações de apoiadores.
“Foi lindo! Essa é a SJC que eu amo!”, publicou.
Mayara Salles contou que participou da manifestação com a família. Já Gabriel Valdir afirmou que o ato representa esperança para a cidade. Outros participantes destacaram o tamanho da mobilização em comparação com manifestações políticas anteriores no município.
Flávio Bolsonaro venceu Lula em São José
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 240.721 votos em São José dos Campos, o equivalente a 57,35% dos votos válidos. Lula somou 136.451 votos, ou 32,51%.
A diferença entre os dois candidatos foi de 104.270 votos a favor do senador. Segundo os dados, São José dos Campos registrou a maior vantagem de Flávio sobre Lula entre os municípios paulistas.
Com o segundo turno marcado para 25 de outubro, a disputa segue mobilizando apoiadores dos dois candidatos. A manifestação deste sábado levou militantes favoráveis a Lula às ruas da região central da maior cidade do Vale do Paraíba.