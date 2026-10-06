O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou nas redes sociais uma montagem feita com inteligência artificial que ironiza o resultado das eleições de 2026 e as derrotas de candidatas identificadas com a esquerda. A imagem mostra Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em um restaurante do McDonald’s.

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Na montagem, as quatro aparecem uniformizadas, usando bonés da rede de fast-food e desempenhando diferentes funções no estabelecimento. Marina surge limpando um balcão, Simone aparece no caixa, Manuela trabalha na preparação dos hambúrgueres e Gleisi segura uma porção de batatas fritas.