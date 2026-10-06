O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), publicou nas redes sociais uma montagem feita com inteligência artificial que ironiza o resultado das eleições de 2026 e as derrotas de candidatas identificadas com a esquerda. A imagem mostra Marina Silva, Simone Tebet, Manuela d’Ávila e Gleisi Hoffmann trabalhando em um restaurante do McDonald’s.
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Na montagem, as quatro aparecem uniformizadas, usando bonés da rede de fast-food e desempenhando diferentes funções no estabelecimento. Marina surge limpando um balcão, Simone aparece no caixa, Manuela trabalha na preparação dos hambúrgueres e Gleisi segura uma porção de batatas fritas.
A imagem faz referência ao resultado das eleições para o Senado. Marina Silva e Simone Tebet não conseguiram uma das duas vagas de São Paulo, que ficaram com Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).
Manuela d’Ávila também disputou uma vaga ao Senado, pelo Rio Grande do Sul, mas não foi eleita. No Paraná, Gleisi Hoffmann terminou a disputa em quarto lugar e ficou fora das duas vagas do estado.
‘Aqui em São José, emprego não para de crescer’
Ao publicar a montagem, Anderson Farias associou a brincadeira aos números do mercado de trabalho de São José dos Campos.
“Aqui em São José, emprego não para de crescer… pelo visto, a notícia está se espalhando”, escreveu o prefeito.
Na sequência, Farias destacou que São José acumula oito meses consecutivos de saldo positivo na geração de empregos em 2026. Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município abriu 1.055 vagas com carteira assinada em agosto e chegou a 3.792 novos postos formais entre janeiro e agosto.
O estoque de empregos formais na cidade chegou a 215.122 trabalhadores. Serviços e indústria foram os setores que mais contribuíram para o resultado de agosto, com saldos de 838 e 275 vagas, respectivamente.
Postagem divide opiniões
A publicação provocou reações diferentes entre os seguidores do prefeito. Enquanto alguns usuários elogiaram a brincadeira, outros criticaram o uso de uma imagem gerada por inteligência artificial para satirizar adversárias políticas.
“Que falta de respeito. Chega a ser infantil”, escreveu uma internauta.
Outro seguidor reagiu positivamente à postagem, com emojis de aplausos e risadas.
Também houve críticas relacionadas ao uso da imagem. Uma usuária afirmou considerar a montagem desrespeitosa e defendeu que, mesmo diante de divergências políticas, deveria existir respeito entre os diferentes grupos.
Procurado, Anderson Farias ainda não havia se manifestado sobre as críticas à publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.
Meme surgiu após 1º turno
A postagem ocorre em meio à repercussão dos resultados do primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4). O pleito presidencial terá segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcado para 25 de outubro.
Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.
Com a definição das disputas, memes e montagens passaram a circular nas redes sociais, explorando principalmente as derrotas de candidatos e candidatas de diferentes grupos políticos.