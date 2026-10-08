O movimento de romeiros na rodovia Presidente Dutra aumentou nesta semana e deve superar 40 mil peregrinos até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é de maior concentração entre sexta-feira (9) e domingo (11), período que antecede as principais celebrações no Santuário Nacional, em Aparecida.
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A concessionária RioSP preparou uma operação especial para atender quem segue a pé ou de bicicleta em direção à Basílica. A estrutura inclui 29 pontos de apoio, mais de 400 profissionais e distribuição de equipamentos para aumentar a visibilidade dos peregrinos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também reforçou o policiamento na rodovia.
Até o início desta semana, cerca de 1.500 peregrinos já haviam passado pelo trecho entre São Paulo e Aparecida. A estimativa considera o fluxo pela Via Dutra e pela Rota da Luz, caminho alternativo que começa em Mogi das Cruzes e passa por estradas secundárias e rurais.
Número de romeiros
A quantidade de pessoas que percorrem os caminhos até Aparecida durante a Festa da Padroeira vem aumentando nos últimos anos. Em 2023, foram registrados 35.629 peregrinos. O número subiu para 37.088 em 2024 e chegou a aproximadamente 40 mil em 2025.
Para este ano, a previsão da RioSP é superar novamente essa marca, acompanhando a expectativa de grande público nas celebrações religiosas.
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Pontos de apoio
A operação Romaria Segura conta com 23 pontos de apoio na Via Dutra e outros seis na Rota da Luz. As estruturas oferecem orientações, água e suporte aos peregrinos, além de locais para recarga de celulares.
Na Rota da Luz, os pontos também contam com frutas, serviços de massagem, ambulância e segurança.
Entre sexta-feira (9) e domingo (11), os locais de atendimento funcionarão 24 horas por dia. No dia 12 de outubro, o serviço estará disponível das 6h às 19h.
A concessionária também ampliou em 20% a quantidade de materiais de proteção em relação ao ano passado. A operação prevê a distribuição de 30 mil coletes refletivos, 120 mil fitas refletivas, 3.000 lanternas para ciclistas e 90 mil copos de água.
Placas e faixas de advertência foram instaladas ao longo da rodovia para alertar os motoristas sobre a presença de pedestres e ciclistas.
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Drones e fiscalização na Dutra
A Polícia Rodoviária Federal mantém a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2026 até terça-feira (13), com reforço de policiais e monitoramento de trechos com maior circulação de peregrinos e veículos.
A fiscalização também abrange os acessos às cidades do Vale do Paraíba, onde o aumento do fluxo de pessoas exige atenção redobrada. A presença de pedestres no acostamento, especialmente em locais com pouca visibilidade, eleva o risco de atropelamentos.
A orientação aos motoristas é reduzir a velocidade, manter distância segura e redobrar os cuidados nas ultrapassagens. O acostamento deve permanecer livre para situações de emergência.
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Cuidados para quem vai a pé ou de bicicleta
Os peregrinos devem utilizar roupas claras e materiais refletivos para facilitar a identificação pelos motoristas. Sempre que as condições do trecho permitirem, quem caminha deve seguir pelo lado contrário ao fluxo de veículos, de modo a visualizar o tráfego que se aproxima.
Os ciclistas, por sua vez, devem circular no mesmo sentido dos veículos. O uso de passarelas nos locais disponíveis, a hidratação frequente e o planejamento das paradas também são recomendados.
A orientação é evitar caminhadas e pedaladas à noite ou durante a chuva. Em caso de temporal, a recomendação é procurar um local protegido e afastado da pista.
Aparecida espera mais de 500 mil visitantes
O aumento do movimento nas estradas acompanha a expectativa de público na Festa da Padroeira. A previsão para 2026 é receber mais de 500 mil visitantes em Aparecida entre 3 e 12 de outubro.
No ano passado, o Santuário Nacional recebeu 494.689 devotos durante o mesmo período. Apenas em 12 de outubro, 152.161 pessoas passaram pela Basílica.
A programação deste ano começou em 3 de outubro e termina na segunda-feira (12), com missas, novenas, vigília e procissão. O tema é “Com Maria, em comunidade, conhecer e praticar a Palavra”.
No feriado, as celebrações começam à meia-noite, com a Vigília Mariana. As missas estão previstas a partir das 5h, enquanto a Missa Solene será realizada às 9h. A Consagração Solene está marcada para as 15h, na Basílica Histórica, e a missa de encerramento será às 18h. Às 19h30, a Procissão Solene encerra a programação oficial.
Com a previsão de milhares de peregrinos e centenas de milhares de visitantes, a recomendação é que os motoristas planejem os deslocamentos e considerem a possibilidade de trânsito intenso na Via Dutra e nos acessos a Aparecida durante o feriado.