O movimento de romeiros na rodovia Presidente Dutra aumentou nesta semana e deve superar 40 mil peregrinos até segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida. A expectativa é de maior concentração entre sexta-feira (9) e domingo (11), período que antecede as principais celebrações no Santuário Nacional, em Aparecida.

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A concessionária RioSP preparou uma operação especial para atender quem segue a pé ou de bicicleta em direção à Basílica. A estrutura inclui 29 pontos de apoio, mais de 400 profissionais e distribuição de equipamentos para aumentar a visibilidade dos peregrinos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também reforçou o policiamento na rodovia.