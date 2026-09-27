A Rodovia Presidente Dutra recebeu melhorias em trechos utilizados por romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.

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As intervenções fazem parte do projeto Romaria Segura 2026, que reúne ações voltadas à proteção, orientação e acolhimento dos peregrinos durante o período das romarias.