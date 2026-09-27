A Rodovia Presidente Dutra recebeu melhorias em trechos utilizados por romeiros que seguem em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida.
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As intervenções fazem parte do projeto Romaria Segura 2026, que reúne ações voltadas à proteção, orientação e acolhimento dos peregrinos durante o período das romarias.
Foram executados serviços de terraplenagem, fresamento, instalação de cercamento e barreiras de concreto em trechos estratégicos para melhorar as condições de circulação dos pedestres e contribuir para a separação entre o fluxo de romeiros e o de veículos.
Entre os trechos contemplados estão os quilômetros 158 e 147, em Jacareí e São José dos Campos; o km 107, em Taubaté; o km 99, em Pindamonhangaba; e o km 82, onde foi construída uma ponte pelo Exército Brasileiro para a travessia dos peregrinos. Os quilômetros 114 e 110, no sentido Rio de Janeiro, ainda receberão melhorias previstas pela concessionária.
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Orientação aos romeiros
Apesar de alguns dos trechos estarem localizados no sentido Rio de Janeiro da rodovia, a recomendação da RioSP e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) é que os romeiros caminhem pelo sentido São Paulo, em direção a Aparecida, para visualizar os veículos que se aproximam.
O ideal é utilizar as pistas marginais em vez do acostamento da pista expressa. Entre Jacareí e São José dos Campos há vias marginais nos dois sentidos e calçadas destinadas à circulação de pedestres.
Para quem precisar utilizar o acostamento, a recomendação é caminhar em fila indiana, usar roupas claras ou dispositivos refletivos, principalmente durante a noite, e permanecer nos locais indicados para a passagem de pedestres.
Atenção também para os motoristas
O projeto Romaria Segura 2026 também prevê ações educativas para orientar peregrinos e motoristas durante o período de maior movimentação na Via Dutra.
Os condutores devem redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e manter distância segura ao trafegar pelos trechos com presença de romeiros.