Com a aproximação das romarias ao Santuário Nacional de Aparecida, a RioSP, concessionária da Via Dutra, ampliou as ações do Projeto Romaria Segura 2026. A iniciativa reúne orientações, pontos de apoio e materiais de segurança para romeiros, ciclistas e motoristas que circulam pela Via Dutra e pela Rota da Luz.
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O período de maior movimentação está previsto entre 7 e 12 de outubro, quando são realizadas as principais celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Mais de 400 profissionais estarão envolvidos diretamente na operação deste ano.
No ano passado, mais de 41 mil romeiros passaram pela Via Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida.
Entre as novidades neste ano está uma área de perguntas e respostas no portal do projeto, com informações sobre as ações, os pontos de atendimento e os cuidados recomendados durante a peregrinação. O site também disponibiliza materiais educativos para pedestres, ciclistas e motoristas (veja aqui).
29 tendas de orientação
Ao todo, serão instaladas 29 tendas de orientação, sendo 23 na Via Dutra e seis na Rota da Luz. As estruturas ficarão distribuídas em pontos estratégicos entre Arujá e Aparecida e nos trechos da rota alternativa de peregrinação.
Nas tendas da Via Dutra, os romeiros terão acesso a água, banheiros químicos, orientações de segurança, apoio das equipes da concessionária e totens para recarga de celulares.
Também serão distribuídos 30 mil coletes refletivos, 120 mil fitas refletivas, 3 mil lanternas para ciclistas e 90 mil copos de água.
Nos dias de maior movimento, entre 9 e 11 de outubro, as tendas funcionarão 24 horas. Nos dias 7 e 8, o atendimento será das 6h à meia-noite. No dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, o funcionamento será das 6h às 19h.
Rota da Luz ganha destaque
O portal do Romaria Segura também reúne informações sobre a Rota da Luz, caminho alternativo reconhecido pelo Santuário Nacional de Aparecida. O trajeto liga Mogi das Cruzes a Aparecida por estradas secundárias e trechos rurais, evitando parte do intenso fluxo de veículos da Via Dutra.
Em 2026, a Rota da Luz completa dez anos. Ao longo do percurso entre Taubaté e Aparecida, serão disponibilizadas seis tendas de atendimento, com água, frutas, massagens, ambulância, apoio aos peregrinos e ações de segurança.
Caminho Consciente na Dutra
Para os romeiros que optarem por caminhar pela Via Dutra, o projeto disponibiliza o Mapa do Caminho Consciente, desenvolvido em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) -- veja mapa abaixo.
O material indica o trajeto recomendado e os pontos mais adequados para a circulação de pedestres ao longo da rodovia. O objetivo é reduzir os riscos durante a caminhada e orientar os peregrinos sobre os locais de passagem.
A RioSP também realiza ações educativas em postos de combustíveis, restaurantes e no PPD (Ponto de Parada e Descanso) de Pindamonhangaba. As abordagens orientam motoristas sobre a presença de romeiros no acostamento e a necessidade de atenção redobrada.
Orientações para os romeiros
A RioSP não recomenda caminhadas durante a noite, tanto na Via Dutra quanto na Rota da Luz. A orientação também é evitar a peregrinação durante períodos de chuva e procurar locais adequados para descanso.
Para quem estiver caminhando, as principais recomendações são: caminhar no sentido contrário ao tráfego, utilizar passarelas sempre que disponíveis, usar roupas claras e materiais refletivos, manter-se hidratado e respeitar a sinalização e as orientações das equipes de apoio.
Já os ciclistas devem trafegar no mesmo sentido dos veículos, utilizar equipamentos de segurança e materiais refletivos, além de seguir a sinalização e as orientações das equipes.
Para os motoristas, a recomendação é reduzir a velocidade, redobrar a atenção, ter cuidado nas ultrapassagens e ficar atento às entradas e saídas de cidades e postos de serviço. A concessionária também orienta que o acostamento não seja utilizado para paradas, exceto em situações de emergência.
Resultado de 2025
O Projeto Romaria Segura foi realizado pela primeira vez em 2025. Segundo a RioSP, entre os dias 6 e 12 de outubro daquele ano, não foram registradas mortes na Via Dutra durante o período considerado de pico das romarias.
Em caso de emergência, os usuários podem acionar a RioSP pelo WhatsApp ou telefone 0800 017 35 36. Também podem ser acionados os serviços de emergência, como a Polícia Rodoviária Federal, pelo 191, e a Polícia Militar, pelo 190.
Principais ações
As atividades de orientação já começaram e serão reforçadas durante o período de maior circulação de romeiros, principalmente entre 7 e 12 de outubro.
O portal do Projeto Romaria Segura 2026 também deverá disponibilizar, até o fim de setembro, a localização das 29 tendas de orientação instaladas na Via Dutra e na Rota da Luz.