Com a aproximação das romarias ao Santuário Nacional de Aparecida, a RioSP, concessionária da Via Dutra, ampliou as ações do Projeto Romaria Segura 2026. A iniciativa reúne orientações, pontos de apoio e materiais de segurança para romeiros, ciclistas e motoristas que circulam pela Via Dutra e pela Rota da Luz.

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O período de maior movimentação está previsto entre 7 e 12 de outubro, quando são realizadas as principais celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Mais de 400 profissionais estarão envolvidos diretamente na operação deste ano.