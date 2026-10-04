O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), criticou os ataques pessoais entre candidatos nas eleições de 2026 e cobrou mais espaço para propostas durante as campanhas.

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Neste domingo (4), ao avaliar o primeiro turno, ele também defendeu mudanças no sistema eleitoral, como a adoção do voto distrital misto e a realização das eleições municipais e gerais no mesmo ano.