O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), criticou os ataques pessoais entre candidatos nas eleições de 2026 e cobrou mais espaço para propostas durante as campanhas.
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Neste domingo (4), ao avaliar o primeiro turno, ele também defendeu mudanças no sistema eleitoral, como a adoção do voto distrital misto e a realização das eleições municipais e gerais no mesmo ano.
Na avaliação de Anderson, a disputa eleitoral transcorreu de forma adequada, mas deixou a desejar na apresentação de projetos para o país e para os estados. Segundo ele, os ataques à imagem dos adversários prejudicam o debate político e dificultam a comparação entre as propostas dos candidatos.
“Foi uma eleição que ainda deixou a desejar do ponto de vista de propostas”, afirmou o prefeito.
Anderson também criticou a repetição desse cenário em disputas nacionais anteriores. Para ele, a concentração do debate em ataques pessoais reduz o espaço para a discussão de projetos e pode deixar o eleitor sem informações suficientes para avaliar as alternativas apresentadas.
Tarcísio e Felício
Ao comentar a disputa pelo Governo de São Paulo, Anderson reafirmou seu alinhamento com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e com o vice-governador Felício Ramuth (MDB), ex-prefeito de São José dos Campos, que também votou na cidade.
O prefeito destacou a atuação da dupla no estado e defendeu a continuidade do trabalho desenvolvido pelo grupo político.
“Foi assim que nós trabalhamos no Estado de São Paulo, com o governador Tarcísio e Felício, mas em alto nível de debate para que haja continuidade desse trabalho”, declarou.
A relação política entre Anderson e Felício começou antes da atual disputa estadual. Anderson era vice-prefeito quando Felício deixou o comando da Prefeitura de São José dos Campos para concorrer ao cargo de vice-governador, em 2022, e assumiu a administração municipal.
Na eleição presidencial, Anderson defendeu uma mudança no comando do governo federal. Segundo ele, o país precisa recuperar o crescimento econômico e oferecer mais tranquilidade e esperança à população.
“A nível federal, precisamos fazer a mudança, para que o país possa voltar a crescer, que a gente possa voltar a ter tranquilidade, paz e esperança”, afirmou.
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Voto distrital misto
Entre as mudanças propostas por Anderson está a adoção do voto distrital misto, modelo que combina a eleição de representantes por distritos com a representação proporcional dos partidos.
A proposta alteraria o sistema utilizado nas eleições legislativas e dependeria de mudanças na legislação eleitoral. O prefeito defendeu a discussão de alternativas para aproximar os representantes dos eleitores e modificar a organização das disputas.
Anderson também propôs concentrar as eleições municipais e gerais no mesmo ano. Atualmente, as votações para presidente, governador, senador e deputados ocorrem em anos diferentes das eleições para prefeito e vereador.
“Eu defendo, por exemplo, a questão das eleições serem unificadas. Não todas no mesmo período, não no mesmo mês, mas todas no mesmo ano”, disse.
Como exemplo, o prefeito citou a possibilidade de aproximar a escolha de deputados estaduais da eleição de prefeitos e vereadores. A mudança exigiria alterações nas regras constitucionais e eleitorais que organizam os mandatos e os calendários das votações.
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Sistema eleitoral
O prefeito também mencionou a quantidade de escolhas exigidas do eleitor nas eleições gerais. Em 2026, os brasileiros votam para deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.
Na disputa pelo Senado, cada eleitor pode escolher dois candidatos, já que duas vagas estão em disputa por estado.
Para Anderson, a organização do sistema eleitoral precisa ser discutida para tornar o processo mais adequado. Ele afirmou que já existem propostas de mudanças em debate no Congresso Nacional.
“Eu acho que tem algumas mudanças que têm que melhorar. É bom que tenha essa discussão”, declarou.
As propostas defendidas pelo prefeito dependem de análise e aprovação do Legislativo federal. Até que eventuais mudanças sejam aprovadas, permanecem válidas as regras atuais para as eleições e a escolha dos representantes políticos.
Ao avaliar o primeiro turno, Anderson voltou a defender campanhas com maior participação de propostas e menos ataques pessoais. Na visão do prefeito, a discussão sobre o funcionamento do sistema eleitoral deve caminhar junto com a melhoria da qualidade do debate político.