O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, votou na manhã deste domingo (4) no Centro Educacional do SESI, na região sul de São José dos Campos. Candidato à reeleição na chapa do governador Tarcísio de Freitas, Ramuth afirmou estar otimista com o resultado das urnas e disse acreditar em uma vitória ainda no primeiro turno.
O vice-governador chegou ao local acompanhado do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, além dos candidatos Renata Paiva, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, e Cláudio Apolinário, candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo.
A movimentação foi constante durante a manhã no colégio, localizado no Bosque dos Eucaliptos, apesar da tranquilidade registrada entre os eleitores que chegavam para votar.
Felicio conversou com a reportagem e falou sobre a expectativa para o resultado da eleição.
Segundo o vice-governador, a campanha permitiu que a atual gestão apresentasse as ações realizadas nos últimos anos e também discutisse novas propostas com os eleitores.
“Estamos muito otimistas porque é fruto de um trabalho realizado ao longo dos anos. Durante a campanha, tivemos a oportunidade de mostrar para o cidadão de São Paulo tudo aquilo que realizamos. Acertamos muito mais do que erramos e esta também foi uma oportunidade de conversar com a população, ajustar e apontar novas propostas”, afirmou.
Felicio também destacou as dimensões do Estado de São Paulo e disse que o período eleitoral permite que o governo apresente ações que, segundo ele, nem sempre chegam ao conhecimento de toda a população.
“São Paulo é gigantesco, são 645 municípios. Se o Estado de São Paulo fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. É um estado bastante disperso e diverso. Por isso, durante a campanha, é o momento de mostrar o que foi feito”, declarou.
Ao comentar a expectativa para a apuração, Ramuth reforçou a confiança da chapa em definir a disputa estadual já neste domingo.
“Isso nos dá a convicção de que, quando as urnas abrirem às cinco horas da tarde para o início da contagem dos votos, nós vamos sair vitoriosos aqui no primeiro turno”, disse.
A votação do primeiro turno das Eleições 2026 segue até as 17h deste domingo.