O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, votou na manhã deste domingo (4) no Centro Educacional do SESI, na região sul de São José dos Campos. Candidato à reeleição na chapa do governador Tarcísio de Freitas, Ramuth afirmou estar otimista com o resultado das urnas e disse acreditar em uma vitória ainda no primeiro turno.

O vice-governador chegou ao local acompanhado do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, além dos candidatos Renata Paiva, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, e Cláudio Apolinário, candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo.

A movimentação foi constante durante a manhã no colégio, localizado no Bosque dos Eucaliptos, apesar da tranquilidade registrada entre os eleitores que chegavam para votar.