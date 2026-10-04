Criadas em São José dos Campos, as urnas eletrônicas completam 30 anos e chegam, neste domingo, a mais uma eleição como símbolo do sistema eleitoral brasileiro, ainda sob ataques e fake news sem provas.

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A tecnologia que mudou a maneira de votar no país teve participação direta de pesquisadores de instituições instaladas na cidade, como o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o então CTA (Centro Técnico Aeroespacial), atual DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).