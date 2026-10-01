Após a manobra da oposição para aprovar a realização de uma audiência pública para debater o projeto de revisão parcial do Plano Diretor de Taubaté, a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo) também recorreu a uma manobra, dessa vez para ignorar a audiência e destravar a tramitação da proposta - essa manobra governista, no entanto, contraria entendimento do setor jurídico da própria Câmara e já é alvo de questionamento da oposição na Justiça (leia mais abaixo).

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A manobra governista foi lançada pelo vereador Bobi (PRD), que era o líder do governo na Câmara até o fim de agosto, quando deixou a função para assumir, temporariamente, a presidência da Casa. No dia 28 de setembro, três dias após a oposição conseguir aprovar o pedido de audiência na Comissão de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, a Secretaria das Comissões Permanentes encaminhou processo para Bobi, para comunicar o ocorrido.