Dez dias após a base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo) barrar o pedido para a realização de uma nova audiência pública para debater o projeto de revisão parcial do Plano Diretor de Taubaté, a oposição conseguiu colocar em prática uma manobra que garantirá a realização do evento - e, além disso, ainda atrasará a tramitação da proposta, que é alvo de questionamentos do Ministério Público e de críticas por parte de entidades ligadas à preservação do patrimônio.

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Na sessão do dia 15 de setembro, o pedido de audiência havia sido feito pelo vereador Isaac do Carmo (PT), mas o requerimento foi rejeitado após receber quatro votos a favor e sete contrários. Na última sexta-feira (25), o parlamentar petista refez o pedido, dessa vez como relator da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.