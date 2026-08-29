O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio de Taubaté criticou a proposta de revisão parcial do Plano Diretor encaminhada à Câmara, em 11 de agosto, pelo prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo). A revisão geral do Plano Diretor deve ocorrer apenas em 2027.

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A proposta se divide em três eixos: requalificação da região central, implantação de corredores de desenvolvimento urbano em vias estruturais dos bairros e alterações no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança).