O Ministério Público solicitou que a Prefeitura de Taubaté apresente os estudos técnicos que embasaram o projeto de revisão parcial do Plano Diretor, que foi enviado à Câmara pelo prefeito Sérgio Victor (Novo) em agosto - a revisão geral do Plano Diretor deve ocorrer apenas em 2027.

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No pedido, o promotor João Marcos Cervantes afirmou que não foram localizados no projeto "estudos técnicos específicos que indiquem a metodologia, os dados, os cenários, os responsáveis técnicos e as conclusões que teriam fundamentado os novos parâmetros urbanísticos".