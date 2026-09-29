O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) marcou para esta quarta-feira (30) o julgamento da decisão do ministro André Mendonça que determinou a remoção de publicações que apresentam como verdadeira a informação de que Flávio Bolsonaro (PL) pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A sessão será realizada no plenário virtual.

A medida será analisada pelo colegiado do TSE em meio a uma disputa envolvendo decisões de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Em Brasília, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, já encaminhou ao presidente do Supremo, Edson Fachin, reclamações sobre o que classificou como sobreposição de competências entre as cortes.

A decisão de Mendonça havia determinado que plataformas digitais removessem conteúdos que atribuíssem a Flávio ou a integrantes de sua família a intenção de retirar o título religioso. O ministro considerou a afirmação falsa. A defesa do candidato sustenta que ele não tem relação com a proposta mencionada nas publicações.

Disputa entre ministros