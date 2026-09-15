15 de setembro de 2026
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NA CÂMARA

Plano Diretor: governo barra audiência sobre projeto em Taubaté

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Câmara
Vereadores da base governista rejeitaram pedido da oposição para que fosse realizada uma nova audiência pública para debater o projeto; MP cobra estudos técnicos sobre a proposta
Vereadores da base governista rejeitaram pedido da oposição para que fosse realizada uma nova audiência pública para debater o projeto; MP cobra estudos técnicos sobre a proposta

Sem audiência
Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (15) o requerimento da oposição que pedia a realização de uma nova audiência pública para debater o projeto de revisão parcial do Plano Diretor.

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A favor
Apenas quatro vereadores votaram a favor do requerimento: Isaac do Carmo (PT), que foi o autor do pedido, Bilili de Angelis (PP), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Vivi da Rádio (Republicanos).

Contra
Outros sete vereadores, aliados do prefeito, votaram contra o requerimento: Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo) e Zelinda Pastora (PRD).

Discussão
Ao votar contra o requerimento, a base governista alegou que o tema já foi debatido em audiências públicas. Já a oposição argumentou que as audiências foram feitas antes do projeto ser enviado para a Câmara.

Estudos
Como OVALE mostrou nessa terça-feira, o Ministério Público solicitou que a Prefeitura apresente os estudos técnicos que embasaram o projeto, que foi enviado à Câmara por Sérgio Victor em agosto.

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