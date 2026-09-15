Sem audiência

Com votação decisiva da base aliada ao prefeito Sérgio Victor (Novo), a Câmara de Taubaté rejeitou nessa terça-feira (15) o requerimento da oposição que pedia a realização de uma nova audiência pública para debater o projeto de revisão parcial do Plano Diretor.

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A favor

Apenas quatro vereadores votaram a favor do requerimento: Isaac do Carmo (PT), que foi o autor do pedido, Bilili de Angelis (PP), Douglas Carbonne (Solidariedade) e Vivi da Rádio (Republicanos).