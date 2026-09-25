Giovana Isabele Braga Cruz, de 18 anos, luta pela vida em um hospital de São José dos Campos depois de ser esfaqueada durante uma tentativa de assalto que também terminou com a morte de uma idosa. A família pede doações de sangue urgentes para ajudar na recuperação da jovem.

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O ataque aconteceu na manhã de quinta-feira (24), em uma adega na região do bairro Nova Michigan. Giovana foi atingida no pescoço e na barriga e, agora, depende da solidariedade da população para seguir seu tratamento.

Como doar sangue para Giovanna