Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, será sepultada nesta sexta-feira (25), em São José dos Campos, um dia depois de morrer atingida por um disparo de arma de fogo durante uma ocorrência na zona leste da cidade. A idosa estava no banco do passageiro de um carro, acompanhada de uma cuidadora, quando foi atingida na cabeça enquanto seguia para casa após participar de uma atividade voltada a idosos.

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O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (24), na região do bairro Nova Michigan. Maria foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte, mas não resistiu ao ferimento.