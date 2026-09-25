Uma jovem esfaqueada durante uma ocorrência que terminou com a morte de uma idosa em São José dos Campos precisa de doação de sangue. Giovana Isabele foi atingida durante uma tentativa de roubo em uma adega na região do bairro Nova Michigan, na manhã de quinta-feira (24).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os pedidos divulgados pela família, qualquer tipo de sangue pode ser doado. Os doadores devem comparecer ao Banco de Sangue, na Rua Antônio Saes, 425, em frente à Santa Casa, e informar o nome Giovana Isabele Braga Cruz.
A orientação divulgada também informa que é necessário estar em jejum para realizar a doação. A mobilização ocorre enquanto a jovem permanece internada após os ferimentos provocados durante o ataque.
Jovem foi atacada
De acordo com o registro policial, um homem identificado como Allan Silva de Lima teria entrado em uma adega na avenida Tancredo Neves durante uma tentativa de roubo. Ele estaria armado com duas facas e teria atacado uma funcionária.
A vítima sofreu ferimentos no pescoço e na barriga. Inicialmente, foi socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Novo Horizonte. Depois, foi transferida para o Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Após deixar o estabelecimento, o suspeito teria sido perseguido por pessoas que estavam na região. Durante a fuga, ocorreram disparos de arma de fogo.
Idosa morreu
Durante a perseguição, um dos tiros atravessou o vidro do carro em que estava Maria Aparecida Barbosa, de 70 anos, e atingiu a idosa na cabeça. Ela estava no banco do passageiro, acompanhada de uma cuidadora, quando seguia para casa após participar de uma atividade voltada a idosos.
Maria não era apontada como alvo inicial da ação. Ela morreu após ser atingida pelo disparo.
O velório ocorre no Memorial Bom Retiro, em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h desta sexta-feira (25), no Cemitério Memorial Bom Retiro.
A Polícia Civil ainda investiga quem efetuou os disparos. Até o momento, segundo as informações registradas na ocorrência, não há elementos suficientes para apontar de forma inequívoca o autor do tiro que matou a idosa.
A investigação analisa imagens, depoimentos e outras provas para reconstruir a sequência dos acontecimentos. O IML (Instituto Médico Legal) também foi acionado para a realização do exame necroscópico.
Uma das hipóteses analisadas é a chamada aberratio ictus, expressão jurídica utilizada quando uma pessoa é atingida por um disparo que teria sido direcionado a outra.
Suspeito foi preso
Allan Silva de Lima foi preso em flagrante pela tentativa de roubo com emprego de arma branca. As facas que teriam sido utilizadas na ação foram apreendidas e imagens da ocorrência foram incorporadas ao inquérito.
A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva. As circunstâncias da morte de Maria e a responsabilidade pelos disparos continuam sendo investigadas.
Doação de sangue: quem puder ajudar deve procurar o Banco de Sangue, na Rua Antônio Saes, 425, em frente à Santa Casa, e informar o nome Giovana Isabele Braga Cruz. A campanha informa que doações de qualquer tipo sanguíneo são aceitas.