Uma jovem esfaqueada durante uma ocorrência que terminou com a morte de uma idosa em São José dos Campos precisa de doação de sangue. Giovana Isabele foi atingida durante uma tentativa de roubo em uma adega na região do bairro Nova Michigan, na manhã de quinta-feira (24).

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Segundo os pedidos divulgados pela família, qualquer tipo de sangue pode ser doado. Os doadores devem comparecer ao Banco de Sangue, na Rua Antônio Saes, 425, em frente à Santa Casa, e informar o nome Giovana Isabele Braga Cruz.