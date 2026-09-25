A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) informou nesta sexta-feira (25) que enfrenta dificuldades para acessar sua conta oficial no X, antigo Twitter, identificada pelo perfil @cnbbnacional.
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Segundo a entidade, o suporte da plataforma já foi acionado e os procedimentos para recuperar o acesso estão em andamento. A CNBB também informou ter encaminhado as informações e comprovações solicitadas sobre a titularidade e a gestão da conta. A instituição não informou qual teria sido a causa do problema.
Enquanto a situação não é normalizada, a orientação é que o público considere como oficiais os demais canais de comunicação da CNBB, incluindo o site da entidade e os perfis no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn.
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Manifestações sobre eleições
A dificuldade de acesso ao perfil ocorre um dia depois de manifestações públicas de bispos sobre soberania nacional, democracia e participação nas eleições de 2026.
A CNBB vem divulgando conteúdos relacionados ao processo eleitoral e defende a participação consciente dos eleitores. Em mensagem divulgada anteriormente, a entidade afirmou que a Igreja não indica candidatos ou partidos, mas orienta os fiéis a participarem do processo democrático de maneira consciente e responsável.
Nos últimos dias, também ganharam repercussão declarações de bispos sobre a soberania brasileira e a necessidade de atenção dos eleitores diante das eleições.
Na manifestação, os bispos afirmam que as escolhas feitas nas urnas têm relação direta com as transformações que a sociedade deseja promover. O texto defende a promoção da verdade, da paz, da justiça, do perdão e da reconciliação, além da proteção de crianças e grupos vulneráveis.
Os religiosos também destacaram a necessidade de preservação do meio ambiente e de cuidado com a chamada “Casa Comum”, expressão usada pela Igreja em referência à responsabilidade coletiva sobre a natureza e as condições de vida no planeta.
A nota pede ainda que os eleitores escolham candidatos ao Legislativo e ao Executivo comprometidos, segundo a entidade, com mudanças nas estruturas econômicas e com a revisão de modelos de desenvolvimento capazes de provocar danos ambientais.
Apesar da coincidência de datas, a CNBB não estabeleceu qualquer relação entre as manifestações dos bispos e a dificuldade de acesso à conta no X. A entidade se limitou a informar que está tratando do problema diretamente com o suporte da plataforma.
Nota da CNBB
Em comunicado, a Assessoria de Comunicação da CNBB afirmou que está realizando os procedimentos necessários para recuperar o acesso ao perfil e que as informações solicitadas pelo X já foram encaminhadas.
A entidade também reforçou o compromisso com uma comunicação considerada responsável e transparente e pediu que, até a normalização do serviço, os usuários acompanhem suas outras plataformas oficiais.