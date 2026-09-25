A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) informou nesta sexta-feira (25) que enfrenta dificuldades para acessar sua conta oficial no X, antigo Twitter, identificada pelo perfil @cnbbnacional.

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Segundo a entidade, o suporte da plataforma já foi acionado e os procedimentos para recuperar o acesso estão em andamento. A CNBB também informou ter encaminhado as informações e comprovações solicitadas sobre a titularidade e a gestão da conta. A instituição não informou qual teria sido a causa do problema.