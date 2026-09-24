São José dos Campos deve receber 24 ônibus elétricos articulados em novembro e outros 65 veículos até dezembro, segundo informou o prefeito Anderson Farias (PSD) nesta quinta-feira (24).
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O novo cronograma também prevê novas etapas de entrega em fevereiro, maio e junho de 2027, ampliando o prazo para conclusão da frota de 400 ônibus contratada pelo município.
O novo prazo representa um atraso de quase um ano no cronograma inicial, que previa a entrega da nova frota de 400 ônibus elétricos até setembro de 2026.
Trata-se de nova mudança no calendário da nova frota. Em março deste ano, a Prefeitura trabalhava com a expectativa de concluir as entregas até setembro de 2026. Agora, parte dos veículos deverá chegar somente no próximo ano.
Segundo Anderson, os 24 ônibus articulados devem começar a operar em novembro. Já os 65 veículos convencionais previstos para dezembro são diferentes daqueles que já circulam atualmente na cidade.
O prefeito não detalhou quantos ônibus serão entregues em cada uma das etapas previstas para fevereiro, maio e junho de 2027.
"Temos em dezembro 65 veículos, novembro temos aqueles 24 articulados e aí nós temos um novo calendário de fevereiro, maio e junho do ano que vem para a gente poder fechar os 400 ônibus e fazer toda a troca da frota", disse Anderson.
Contrato prevê 400 ônibus
A nova frota faz parte de um contrato de locação firmado pela Urbam com a Green Energy em março de 2025. O acordo tem valor de R$ 2,718 bilhões e duração de 15 anos.
Os veículos serão administrados pela Urbam, enquanto a operação do transporte público deverá ser realizada por uma empresa contratada em uma licitação própria. A mudança separa a propriedade e gestão da frota da operação do sistema.
A Prefeitura pretende publicar ainda em 2026 o edital para escolher a empresa responsável pela operação dos ônibus. Anderson afirmou que a intenção é realizar a licitação ainda neste ano, mas não informou uma data para a publicação.
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Contratos devem ser prorrogados
Enquanto a nova estrutura não estiver pronta, a Prefeitura prepara a prorrogação dos contratos com as atuais empresas de ônibus por mais 12 meses.
Segundo Anderson, o novo acordo terá uma cláusula que permitirá o encerramento antecipado dos contratos quando a nova empresa estiver pronta para assumir a operação do sistema.
A transição deverá ocorrer de forma gradual. O prefeito afirmou que, quando metade da nova frota estiver em circulação, parte da operação será feita com os veículos alugados pela Urbam e outra parte continuará sob responsabilidade das atuais empresas.
Bilhetagem terá mudanças
A Prefeitura também trabalha em uma nova estrutura para a bilhetagem do transporte coletivo. De acordo com Anderson, a Urbam já administra o sistema e o município pretende contar com uma fintech como parceira para modernizar os pagamentos e a gestão das tarifas.
A mudança faz parte do processo de reorganização do transporte público de São José dos Campos e deverá acompanhar a implantação da nova frota.
Infraestrutura para recarga
A chegada dos ônibus elétricos também depende da expansão da infraestrutura de carregamento. Segundo o prefeito, uma estrutura já foi entregue e uma segunda está em construção.
O município também trabalha em uma concessão relacionada às estações de recarga. A infraestrutura inclui o Pátio Sul, no Jardim Imperial, em frente à Estação Sul da Linha Verde.
Linha Verde terá 12 ônibus
Os 12 ônibus articulados destinados à expansão da Linha Verde não fazem parte dos 400 veículos elétricos contratados pela Urbam.
A Prefeitura recebeu autorização para buscar financiamento de até R$ 60,3 milhões junto à Caixa Econômica Federal para a compra desses veículos. A expectativa de Anderson é que eles cheguem no início de 2027.
Os ônibus serão utilizados na expansão da Linha Verde em direção à região leste. Caso os veículos cheguem antes da conclusão das obras do novo trecho, o prefeito afirmou que eles poderão ser utilizados temporariamente em outras linhas.
O projeto também prevê que alguns ônibus convencionais tenham portas do lado esquerdo, permitindo o acesso a determinadas estações da Linha Verde. Com isso, passageiros de linhas convencionais poderão fazer a integração diretamente nas estações, sem precisar desembarcar em pontos próximos e seguir a pé até o corredor.
A previsão, porém, não significa que todos os ônibus convencionais passarão a circular por toda a extensão da Linha Verde. O acesso deverá ocorrer em pontos específicos para facilitar a integração entre as linhas.
Cronograma avança para 2027
Com a nova previsão, a implantação do sistema de ônibus elétricos entra em uma nova fase, mas ainda depende de uma série de etapas.
Além da chegada dos 400 veículos, será necessário concluir a infraestrutura de recarga, contratar a empresa que vai operar o transporte, ajustar a bilhetagem e avançar com a expansão da Linha Verde.
Até o fim de 2026, a previsão anunciada pela Prefeitura é de 24 ônibus articulados em novembro e 65 veículos convencionais até dezembro. As demais entregas dos 400 ônibus contratados ficaram previstas para etapas ao longo de 2027.