São José dos Campos deve receber 24 ônibus elétricos articulados em novembro e outros 65 veículos até dezembro, segundo informou o prefeito Anderson Farias (PSD) nesta quinta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O novo cronograma também prevê novas etapas de entrega em fevereiro, maio e junho de 2027, ampliando o prazo para conclusão da frota de 400 ônibus contratada pelo município.