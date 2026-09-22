O cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner, deixou a esposa, Geralda Helena, dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos, Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana. O sertanejo morreu após a queda do helicóptero em que estava na Serra Catarinense. Outras quatro pessoas também morreram no acidente.
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Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Todos os ocupantes foram encontrados mortos após os destroços serem localizados nesta terça-feira (22), em uma área de difícil acesso.
O helicóptero havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (21). A aeronave desapareceu dos sistemas de acompanhamento durante o voo, dando início às buscas. Após a localização dos destroços, equipes de resgate precisaram montar uma operação para chegar ao local da queda.
Família
Rick era casado com Geralda Helena havia mais de quatro décadas. O casal teve dois filhos e quatro netos e também oficializou a união em uma cerimônia religiosa no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, realizada em 3 de março de 2015, em Aparecida, no Vale do Paraíba.
A cerimônia foi celebrada pelo padre Fábio de Melo e reuniu cerca de 300 convidados. Na época, Rick e Geralda já estavam juntos havia aproximadamente 30 anos.
Ao longo dos anos, o cantor costumava compartilhar nas redes sociais registros ao lado da família e declarações de carinho pelos filhos e netos. Em junho de 2025, publicou uma foto com o filho Victor Henrique e escreveu uma mensagem de homenagem.
“Ao lado do melhor filho do mundo. Te amo demais, filho! Obrigado por ter me escolhido para ser seu pai!”, escreveu Rick na publicação.
Investigação
O helicóptero envolvido no acidente era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para sete passageiros e um piloto. As circunstâncias da queda deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis, incluindo as condições meteorológicas e os dados relacionados ao voo.
A localização da aeronave ocorreu após horas de buscas na Serra Catarinense. As condições do terreno dificultaram o acesso das equipes ao ponto onde os destroços foram encontrados.
* Com informações do Portal Metrópoles