O cantor Rick Sollo, 59 anos, da dupla com Renner, deixou a esposa, Geralda Helena, dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos, Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana. O sertanejo morreu após a queda do helicóptero em que estava na Serra Catarinense. Outras quatro pessoas também morreram no acidente.

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Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. Todos os ocupantes foram encontrados mortos após os destroços serem localizados nesta terça-feira (22), em uma área de difícil acesso.