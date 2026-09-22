Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mostram os destroços do helicóptero que caiu na Serra Catarinense e matou o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22), após desaparecer durante um voo na tarde de segunda (21).
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As imagens revelam a aeronave destruída em uma área de difícil acesso. Após encontrar o helicóptero, as equipes dos bombeiros iniciaram uma operação para chegar ao ponto da queda e realizar o atendimento necessário no local.
Rick estava no helicóptero acompanhado do empresário Bruno Avelar, do videomaker Paulo Soares e do piloto da aeronave. Os cinco ocupantes morreram no acidente.
O helicóptero havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave desapareceu dos sistemas de acompanhamento na tarde de segunda-feira, dando início às buscas.
Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, equipes de resgate precisaram montar uma operação para acessar o local onde os destroços foram encontrados, devido às condições do terreno.
A aeronave era um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para sete passageiros e um piloto. As circunstâncias da queda deverão ser investigadas, incluindo as condições meteorológicas e os dados relacionados ao voo.