Imagens aéreas feitas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina mostram os destroços do helicóptero que caiu na Serra Catarinense e matou o cantor Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas. A aeronave foi localizada nesta terça-feira (22), após desaparecer durante um voo na tarde de segunda (21).

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As imagens revelam a aeronave destruída em uma área de difícil acesso. Após encontrar o helicóptero, as equipes dos bombeiros iniciaram uma operação para chegar ao ponto da queda e realizar o atendimento necessário no local.