Os romeiros que morreram no acidente com um ônibus em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, participaram de uma missa poucas horas antes de embarcar para Aparecida. A celebração foi realizada às 19h de sábado (19), na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Rosário do Rio Grande, em Itumirim (MG), como um pedido de proteção para os viajantes.

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Após a missa, as 48 pessoas seguiram para a praça do distrito, onde embarcaram com destino a Aparecida. O grupo era formado principalmente por moradores das comunidades de Rosário e de Sant’Ana do Barro Vermelho, entre amigos e familiares de diferentes idades. Muitos já tinham o costume de viajar juntos para a cidade paulista.