Os romeiros que morreram no acidente com um ônibus em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, participaram de uma missa poucas horas antes de embarcar para Aparecida. A celebração foi realizada às 19h de sábado (19), na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no distrito de Rosário do Rio Grande, em Itumirim (MG), como um pedido de proteção para os viajantes.
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Após a missa, as 48 pessoas seguiram para a praça do distrito, onde embarcaram com destino a Aparecida. O grupo era formado principalmente por moradores das comunidades de Rosário e de Sant’Ana do Barro Vermelho, entre amigos e familiares de diferentes idades. Muitos já tinham o costume de viajar juntos para a cidade paulista.
Horas depois, por volta das 5h15 de domingo (20), o ônibus saiu da pista no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), na Serra da Mantiqueira, em Cruzeiro, e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Cinco pessoas morreram no local e uma sexta vítima morreu posteriormente, após receber atendimento médico. Dezenas de passageiros ficaram feridos.
As vítimas foram identificadas como: Sebastião Petronilo, de 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47 anos; Augusto Antônio de Lima, 43 anos; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64 anos; Alice Fátima Alves da Silva, 14 anos; e Evandro Carlos Garcia, 46 anos.
Nesta segunda-feira (21), familiares e amigos se despediram das vítimas. Cinco corpos foram levados para Rosário do Rio Grande, onde o velório começou às 8h na igreja da comunidade. O sepultamento estava previsto para as 17h. Já Evandro Carlos Garcia será velado e sepultado em Itutinga (MG).
Equipes dos Corpos de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Segundo balanço divulgado pelo Governo de São Paulo às 18h de domingo, 43 pessoas haviam sido atendidas em unidades de saúde. Deste total, 23 receberam alta, 19 permaneciam internadas e uma morreu após receber atendimento.
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Motorista recebeu liberdade provisória
O motorista Lammounier Domingos Botelho Naves foi preso em flagrante após o acidente, passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória nesta segunda-feira (21).
Segundo o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), ele deverá manter o endereço atualizado nos autos e comparecer aos atos do inquérito e de eventual processo sempre que for intimado.
A defesa informou, em nota, que lamenta as consequências do acidente e que só deverá se manifestar publicamente quando necessário para garantir os direitos do investigado.
De acordo com o relato apresentado pelo motorista, ele teria enfrentado dificuldades para reduzir a velocidade do ônibus durante a descida da serra. Ainda segundo a versão, houve uma tentativa de frenagem antes de uma curva, mas o veículo perdeu o controle e saiu da pista. O relato será confrontado com perícias, documentos e outros elementos reunidos pela investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena por envolver transporte profissional de passageiros, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
O delegado Rubens Melo informou que o cronotacógrafo do ônibus, equipamento utilizado para registrar dados da viagem, estava vencido e sem selo do Inmetro. O teste do etilômetro realizado no motorista apresentou resultado negativo.
Ônibus não tinha autorização
A Polícia Militar Rodoviária informou que o ônibus não possuía autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar o transporte interestadual de passageiros. A ANTT também informou que a viagem estava irregular segundo as regras federais.
A falta da autorização caracteriza uma irregularidade documental, mas não determina, isoladamente, a causa do acidente. A investigação deverá analisar as condições do ônibus, os registros da viagem, a velocidade e a dinâmica da queda.
O grupo saiu de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim, com destino a Aparecida. Inicialmente, havia sido informado que a viagem teria começado na região de Lavras, mas a apuração posterior confirmou a comunidade de Rosário do Rio Grande como ponto de partida da romaria.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram à perda de controle do ônibus durante a descida da Serra da Mantiqueira.