O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos brasileiros, que o país recebeu com “muita tristeza” a notícia do acidente com um ônibus de romeiros que seguia para Aparecida e caiu em uma ribanceira em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na tragédia.
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Em mensagem publicada nas redes sociais, Alckmin manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e desejou a recuperação dos feridos.
“O Brasil recebe com muita tristeza a notícia do acidente com romeiros a caminho da cidade de Aparecida. Em nome do presidente Lula e com todos os brasileiros, unimo-nos em solidariedade e orações”, escreveu o vice-presidente.
Acidente em Cruzeiro
O acidente aconteceu por volta das 5h15 de domingo (20), no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro. O ônibus seguia pela Serra da Mantiqueira em direção ao Vale do Paraíba quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.
Inicialmente, cinco mortes foram confirmadas no local. Uma sexta vítima morreu posteriormente, após receber atendimento médico em Cruzeiro.
Equipes dos Corpos de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram levados para hospitais da região.
Segundo balanço divulgado pelo Governo de São Paulo às 18h de domingo, 43 pessoas haviam sido atendidas em unidades de saúde. Desse total, 23 receberam alta, 19 permaneciam internadas e uma morreu após receber atendimento.
Motorista foi preso
Após a queda do ônibus, o motorista relatou que teve dificuldade para reduzir a velocidade durante a descida da serra. Segundo a versão apresentada por ele, o condutor tentou frear antes de uma curva, mas perdeu o controle do veículo.
O relato será confrontado com perícias, documentos e outros elementos reunidos pela Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do acidente.
O motorista foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, com aumento de pena por envolver transporte profissional de passageiros.
O delegado Rubens Melo informou que o cronotacógrafo do ônibus, equipamento utilizado para registrar dados da viagem, estava vencido e sem selo do Inmetro. O teste do etilômetro feito no motorista apresentou resultado negativo.
A audiência de custódia foi marcada para esta segunda-feira (21). Nessa etapa, a Justiça analisa a legalidade da prisão em flagrante. Até a última atualização, não havia informação sobre o resultado.
Ônibus não tinha autorização da ANTT
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus não possuía autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar transporte interestadual.
A irregularidade é de natureza documental e, por si só, não determina a causa do acidente. As circunstâncias da queda continuam sendo investigadas.
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim (MG), com destino a Aparecida. Inicialmente, havia sido informado que a viagem teria começado na região de Lavras, mas a apuração posterior confirmou Rosário do Rio Grande como ponto de partida da romaria.
Vítimas são identificadas
Os corpos de cinco das seis vítimas chegaram por volta das 2h desta segunda-feira (21) à região de Itumirim. O velório começou às 8h na igreja do distrito de Rosário do Rio Grande, comunidade de onde o grupo saiu para a viagem a Aparecida. O sepultamento está previsto para as 17h.
A exceção é Evandro Carlos Garcia, de 46 anos. O velório e o sepultamento dele serão realizados em outra cidade mineira, ainda não informada.
As seis vítimas foram identificadas como: Sebastião Petronilo, 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47 anos; Augusto Antônio de Lima, 43 anos; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64 anos; Alice Fátima Alves da Silva, 14 anos; e Evandro Carlos Garcia, 46 anos.
A identificação de Alice e Evandro foi confirmada na manhã desta segunda-feira. Até a noite de domingo, quatro vítimas haviam sido oficialmente identificadas.
A Prefeitura de Itumirim decretou três dias de luto oficial após a tragédia. O município manifestou pesar pelas mortes e solidariedade aos familiares e moradores de Rosário do Rio Grande.
Viagem era tradição da comunidade
Ilza Nazaré era responsável pela organização da viagem anual à Basílica de Aparecida, segundo o filho, Fábio Júnior, que também estava no ônibus e sobreviveu ao acidente.
De acordo com o relato dele, a peregrinação era uma tradição da comunidade e só havia sido interrompida durante a pandemia de Covid-19.
Fábio contou que estava acordado no momento do acidente e que a queda aconteceu em poucos segundos, durante uma curva da serra.
A Polícia Civil continua investigando as causas do acidente e deverá analisar as condições do ônibus, os registros da viagem e os demais elementos relacionados à ocorrência.