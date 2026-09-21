O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou, em nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e dos brasileiros, que o país recebeu com “muita tristeza” a notícia do acidente com um ônibus de romeiros que seguia para Aparecida e caiu em uma ribanceira em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na tragédia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em mensagem publicada nas redes sociais, Alckmin manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e desejou a recuperação dos feridos.