O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira e matou seis pessoas em Cruzeiro recebeu liberdade provisória após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (21).

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De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Lammounier Domingos Botelho Naves deverá manter o endereço atualizado nos autos e comparecer aos atos do inquérito e de eventual processo para os quais for intimado.