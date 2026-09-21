O motorista do ônibus que caiu em uma ribanceira e matou seis pessoas em Cruzeiro recebeu liberdade provisória após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (21).
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De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Lammounier Domingos Botelho Naves deverá manter o endereço atualizado nos autos e comparecer aos atos do inquérito e de eventual processo para os quais for intimado.
O motorista foi preso em flagrante após o acidente, ocorrido por volta das 5h15 de domingo (20), no km 232 da rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), na Serra da Mantiqueira.
A decisão pela liberdade provisória ocorre enquanto a Polícia Civil continua investigando as circunstâncias da tragédia, que deixou seis mortos e dezenas de feridos.
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Ônibus caiu em ribanceira
O ônibus seguia pela Serra da Mantiqueira em direção ao Vale do Paraíba quando saiu da pista e despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros.
Cinco mortes foram confirmadas inicialmente no local. Uma sexta vítima morreu posteriormente, após receber atendimento médico em Cruzeiro.
Equipes dos Corpos de Bombeiros de Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Lorena e Guaratinguetá participaram do resgate, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.
Segundo balanço divulgado pelo Governo de São Paulo às 18h de domingo, 43 pessoas haviam sido atendidas em unidades de saúde. Deste total, 23 receberam alta, 19 permaneciam internadas e uma morreu após receber atendimento.
Motorista relatou dificuldade para frear
Após o acidente, o motorista relatou que teve dificuldade para reduzir a velocidade do ônibus durante a descida da serra. Segundo a versão apresentada por ele, houve uma tentativa de frenagem antes de uma curva, mas o veículo acabou perdendo o controle e saiu da pista.
O relato será confrontado com os resultados das perícias, documentos e demais elementos reunidos pela investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com aumento de pena por envolver transporte profissional de passageiros, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.
O delegado Rubens Melo informou que o cronotacógrafo do ônibus, equipamento que registra dados da viagem, estava vencido e sem selo do Inmetro. O teste do etilômetro realizado no motorista apresentou resultado negativo.
Ônibus não tinha autorização da ANTT
Outro ponto identificado durante a apuração é que o ônibus não possuía autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para realizar transporte interestadual, segundo a Polícia Militar Rodoviária.
A ausência da autorização é uma irregularidade documental e, isoladamente, não estabelece a causa do acidente. A dinâmica da queda continua sendo investigada pelas autoridades.
O grupo havia saído de Rosário do Rio Grande, distrito rural de Itumirim (MG), com destino a Aparecida. Inicialmente, havia sido informado que a viagem teria começado na região de Lavras, mas a apuração posterior confirmou Rosário do Rio Grande como ponto de partida da romaria.
Vítimas do acidente em Cruzeiro
As seis vítimas foram identificadas como: Sebastião Petronilo, 74 anos; Jairo Antônio de Paula, 47 anos; Augusto Antônio de Lima, 43 anos; Ilza Nazaré Pereira Paulo, 64 anos; Alice Fátima Alves da Silva, 14 anos; e Evandro Carlos Garcia, 46 anos.
Os corpos de cinco das seis vítimas chegaram por volta das 2h desta segunda-feira (21) à região de Itumirim. O velório começou às 8h na igreja do distrito de Rosário do Rio Grande, comunidade de onde o grupo saiu para a viagem a Aparecida. O sepultamento está previsto para as 17h.
A exceção é Evandro Carlos Garcia. O velório e o sepultamento dele serão realizados em outra cidade mineira, ainda sem local informado.
A investigação deverá esclarecer as condições do ônibus, a dinâmica do acidente e as circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo durante a descida da serra.