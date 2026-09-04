Seis pessoas morreram no acidente com um ônibus que transportava romeiros na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-52), em Cruzeiro, no domingo (20).

Até esta atualização, quatro das seis vítimas fatais foram identificadas: Sebastião Petronilo, 74 anos; Ilza de Nazaré Pereira de Paula, 64 anos; Jairo Antonio de Paula, 47 anos; e Augusto Antonio de Lima, 43 anos.

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