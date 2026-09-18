A Flim 2026, em São José dos Campos, terá Ruth Guimarães como autora homenageada e será conduzida pelo tema “Travessia”. A 12ª edição da Festa Literomusical está marcada para os dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade. A organização já iniciou a divulgação do evento e trabalha na definição da programação.

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Segundo a Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), gestora do Parque Vicentina Aranha, as informações divulgadas até o momento são gerais, com destaque para a data, o tema e a escritora homenageada. Os participantes e demais atrações ainda estão em fase de definição e serão anunciados oficialmente assim que a programação estiver fechada.