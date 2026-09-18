A Flim 2026, em São José dos Campos, terá Ruth Guimarães como autora homenageada e será conduzida pelo tema “Travessia”. A 12ª edição da Festa Literomusical está marcada para os dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade. A organização já iniciou a divulgação do evento e trabalha na definição da programação.
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Segundo a Afac (Associação para o Fomento da Arte e da Cultura), gestora do Parque Vicentina Aranha, as informações divulgadas até o momento são gerais, com destaque para a data, o tema e a escritora homenageada. Os participantes e demais atrações ainda estão em fase de definição e serão anunciados oficialmente assim que a programação estiver fechada.
A previsão é que editais para a participação de autores regionais sejam lançados a partir da próxima semana. O número de autores que participarão do evento ainda não foi divulgado.
A proposta deste ano parte da trajetória de Ruth Guimarães, escritora, professora e pesquisadora nascida em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba. Sua obra é marcada por histórias, memórias, tradições e saberes da cultura popular, além de personagens e paisagens ligados ao interior paulista.
O tema “Travessia” foi escolhido a partir dessa relação da escritora com a memória e com diferentes formas de narrar experiências. A palavra também representa caminhos, mudanças, descobertas e encontros entre pessoas, lugares, tempos e imaginários.
Programação literária e cultural
Tradicional no calendário cultural de São José dos Campos, a Flim reúne literatura, música e diferentes manifestações artísticas. Desde a primeira edição, em 2014, o evento busca valorizar a produção literária local e regional, além de receber autores de projeção nacional e internacional.
Entre as atividades tradicionalmente realizadas estão lançamentos de livros, sessões de autógrafos, oficinas de escrita criativa, contação de histórias, mesas literárias, shows, intervenções artísticas, programação infantil e gastronomia.
A curadoria da Flim 2026 será formada por Zenilda Lua e Júnia Botelho, filha de Ruth Guimarães. Thaís Inocêncio será a curadora assistente.
Zenilda Lua é assistente social, especialista em psicanálise e autora de livros de poesia e prosa. Júnia Botelho é professora e tradutora, integrante da Academia Valeparaibana de Letras e Artes e responsável também por trabalhos relacionados à obra da mãe. Thaís Inocêncio atua como editora de linguagens e coordena o clube do livro Piquenique Literário, realizado no Parque Vicentina Aranha.
Quem foi Ruth Guimarães
Ruth Guimarães construiu uma trajetória ligada à literatura brasileira e à valorização da cultura popular. Nascida em Cachoeira Paulista, no Vale do Paraíba, levou para seus livros personagens, histórias, paisagens e tradições que conheceu ao longo da vida.
Em 1946, publicou “Água Funda”, seu primeiro romance, obra que ajudou a projetá-la no cenário literário brasileiro. A escritora também atuou como professora, pesquisadora e tradutora.
É essa trajetória que estará no centro da Flim 2026. A proposta é fazer da “Travessia” uma espécie de fio condutor para encontros entre leitores, escritores, memórias e diferentes formas de produção literária.
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Milly Lacombe
A edição de 2026 será realizada um ano depois de uma das maiores crises da história recente da Flim. Em 2025, a retirada da jornalista e escritora Milly Lacombe da programação provocou a saída de curadores e de diversos autores convidados, além do adiamento da festa.
O episódio também passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Em janeiro de 2026, o MP instaurou um inquérito civil para apurar a exclusão de Milly Lacombe da 11ª edição da Flim. Segundo a Promotoria, a investigação considera possíveis violações à liberdade de expressão e ao direito de acesso à cultura.
A controvérsia teve repercussão entre os participantes da edição de 2025. De acordo com informações divulgadas à época, diversos escritores desistiram de participar depois da saída de Milly, e integrantes da curadoria também deixaram a organização. A Flim, inicialmente prevista para setembro, acabou realizada em novembro, com público menor.
O inquérito do MP segue como investigação sobre as circunstâncias que envolveram a retirada da escritora. A Promotoria determinou a coleta de documentos e a oitiva de testemunhas e envolvidos para aprofundar a apuração.
Para 2026, a organização apresenta uma nova edição com Ruth Guimarães como centro da programação. Os detalhes sobre autores, mesas, shows, oficinas e demais atrações serão divulgados posteriormente.
Flim 2026
Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2026
Local: Parque Vicentina Aranha, São José dos Campos
Tema: Travessia
Autora homenageada: Ruth Guimarães
Curadoras: Zenilda Lua e Júnia Botelho
Curadora assistente: Thaís Inocêncio