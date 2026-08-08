Após a polêmica na edição de 2025 da Flim (Festa Literomusical) em São José dos Campos, com o veto do prefeito Anderson Farias (PSD) à participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, que levou ao adiamento e esvaziamento do evento, o mandatário defendeu uma feira com ao menos 50% de autores locais.
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“O que eu quero é que a Flim seja um palco onde possamos trazer nomes reconhecidos nacional e internacionalmente, mas que ela seja também, pelo menos, 50% de oportunidade para os talentos locais de São José dos Campos e da região do Vale do Paraíba”, afirmou Anderson.
“Que seja um espaço também para os nossos artistas e escritores daqui. Quando analisamos toda a agenda, principalmente a parte de oficinas e debates, percebemos que não havia ninguém daqui. Eram todos de fora.”
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A entrevista do prefeito abre a nova temporada do OVALE Cast, o podcast de OVALE. Confira a entrevista completa no site de OVALE.