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Após a polêmica na edição de 2025 da Flim (Festa Literomusical) em São José dos Campos, com o veto do prefeito Anderson Farias (PSD) à participação da jornalista e escritora Milly Lacombe, que levou ao adiamento e esvaziamento do evento, o mandatário defendeu uma feira com ao menos 50% de autores locais.

“O que eu quero é que a Flim seja um palco onde possamos trazer nomes reconhecidos nacional e internacionalmente, mas que ela seja também, pelo menos, 50% de oportunidade para os talentos locais de São José dos Campos e da região do Vale do Paraíba”, afirmou Anderson.

“Que seja um espaço também para os nossos artistas e escritores daqui. Quando analisamos toda a agenda, principalmente a parte de oficinas e debates, percebemos que não havia ninguém daqui. Eram todos de fora.”

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