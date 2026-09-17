17 de setembro de 2026
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Acidente entre duas motos deixa um morto e dois feridos em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Leandro Vaz/OVALE
Local do acidente fatal em São José dos Campos
Local do acidente fatal em São José dos Campos

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na madrugada desta quinta-feira (17), na Avenida Caravelas, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Gerdau.

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De acordo com informações preliminares, as motocicletas teriam se envolvido em uma colisão frontal. Três pessoas estavam envolvidas no acidente. O local do acidente tem limite de tráfego de 50 km/h.

Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. As outras duas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Uma delas estaria em estado grave, enquanto a outra teria sofrido ferimentos de menor gravidade.

Durante as últimas horas, a Avenida Caravelas precisou ser interditada para o trabalho das equipes que estavam presentes, entre elas a Polícia Militar.

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