Um grave acidente envolvendo duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na madrugada desta quinta-feira (17), na Avenida Caravelas, na região sul de São José dos Campos. A ocorrência foi registrada nas proximidades da Gerdau.

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De acordo com informações preliminares, as motocicletas teriam se envolvido em uma colisão frontal. Três pessoas estavam envolvidas no acidente. O local do acidente tem limite de tráfego de 50 km/h.