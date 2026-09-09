Perigo sobre duas rodas.
Um motociclista morreu na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) em acidente de trânsito a cada dois dias em 2026, em média, considerando o período de janeiro a julho. Os dados são do Infosiga, sistema estadual que mede a letalidade no trânsito.
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Nos sete meses do ano, 116 motociclistas perderam a vida em sinistros de trânsito, média de 0,55 por dia ou de uma morte a cada dois dias.
O total de mortos em acidentes de trânsito na região em 2026 chegou a 216, sendo que os motociclistas representam 53,70% do total dos óbitos.
Trata-se da maior média da série histórica do Infosiga para o período de janeiro a julho. Até então, o percentual mais alto havia sido registrado em 2022: 45% -- 93 mortes em motos dentre 206 óbitos no geral.
O número de motociclistas mortos em 2026, nos sete primeiros meses, também é o mais elevado da série histórica do Infosiga, que começa em 2015. Em nenhum outro ano as mortes passaram de 100 de janeiro a julho. Em 2025, foram 98 óbitos. O atual ano tem 18,37% mais mortes do que o ano passado.
Perfil das vítimas
Os dados do Infosiga revelam que os jovens estão na linha de frente das mortes em motocicletas. Neste ano, a faixa etária de 25 a 29 anos lidera com 24 mortes, 20% acima do número de 2025, que teve 20 óbitos.
Em seguida, em 2026, estão as faixas etárias de 20 a 24 anos (18 mortes), 40 a 44 anos (15), 30 a 34 anos (13), 45 a 49 anos (11) e 15 a 19 anos (10).
Embora os mais jovens não sejam a maioria das vítimas, eles tiveram um dos percentuais mais altos de crescimento no total de mortes na comparação com o ano passado. A faixa etária de 15 a 19 anos passou de sete para 10 óbitos entre 2025 e 2026, um salto de 42,86%.
Sinistros
Segundo o Infosiga, a RMVale registra 3.310 sinistros de trânsito em 2026, de janeiro a julho, sendo 203 deles fatais.
Do total de sinistros, as motocicletas envolveram-se em 2.232 ocorrências (43%), com os automóveis logo atrás, com 2.198 sinistros (42,4%).
A principal causa de acidente entre as motocicletas foi a colisão, com 1.677 sinistros. O choque registrou 160 casos.
Em 2025, foram 3.663 sinistros na região, sendo 212 fatais. Os números foram maiores do que os registrados em 2026, no mesmo intervalo.
Do total de sinistros em 2025, as motocicletas envolveram-se em 2.494 ocorrências (43,6%), com os automóveis com 2.348 sinistros (41%).
A principal causa de acidente entre as motocicletas foi a colisão, com 1.798 sinistros, seguida de choque (159).
Cidade
São José dos Campos tem um percentual ainda maior de participação dos motociclistas no total das mortes no trânsito.
De janeiro a julho de 2026, a cidade registrou 42 óbitos em acidentes, sendo que 24 envolveram motocicletas, um percentual de 57% -- acima da média regional de 53,70% para o mesmo intervalo.
Apenas na última segunda-feira (7), dois jovens morreram em acidentes com motocicletas em São José dos Campos.
O motoboy Kevin Hudson Donizetti Batista, 20 anos, morreu em um acidente por volta das 22h50, na avenida George Eastman, nas proximidades do Viaduto da Johnson.
Segundo relatos iniciais de testemunhas, Kevin seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi lançado para o sentido oposto. Na sequência, acabou atingido por um carro que passava pelo local.
Já o adolescente Brayan Willian dos Santos Ferreira da Silva, 16 anos, estava na garupa de uma moto que foi perseguida por uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) na região sul da cidade.
Os veículos acabaram batendo em um muro. Sem capacete, Brayan foi arremessado e morreu no local. O caso é investigado pela Polícia Civil.