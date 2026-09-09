O número de motociclistas mortos em 2026, nos sete primeiros meses, também é o mais elevado da série histórica do Infosiga, que começa em 2015. Em nenhum outro ano as mortes passaram de 100 de janeiro a julho. Em 2025, foram 98 óbitos. O atual ano tem 18,37% mais mortes do que o ano passado.

Perfil das vítimas

Os dados do Infosiga revelam que os jovens estão na linha de frente das mortes em motocicletas. Neste ano, a faixa etária de 25 a 29 anos lidera com 24 mortes, 20% acima do número de 2025, que teve 20 óbitos.

Em seguida, em 2026, estão as faixas etárias de 20 a 24 anos (18 mortes), 40 a 44 anos (15), 30 a 34 anos (13), 45 a 49 anos (11) e 15 a 19 anos (10).