10 de setembro de 2026
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TRÂNSITO MORTAL

Acidentes com moto matam 33% a mais do que homicídios em SJC

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Freepik
São José registra a morte de 24 motociclistas em 2026 (imagem ilustrativa)
São José registra a morte de 24 motociclistas em 2026 (imagem ilustrativa)

São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio em 2026. Os crimes violentos produziram 18 vítimas de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, morreram 24 motociclistas em acidentes, 33% a mais do que os assassinatos.

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A letalidade em sinistros de trânsito vem crescendo bem acima dos assassinatos desde 2024.

De janeiro de 2024 a julho de 2026, a cidade registrou 74 pessoas mortas em homicídios e 100 em acidentes com motociclistas, 35% a mais nas vítimas fatais em sinistros do que em assassinatos.

O levantamento é de OVALE com base em dados oficiais do Infosiga, sistema estadual que mede a letalidade no trânsito, e da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Histórico

Os últimos dois anos e sete meses marcaram a superação das motos como meios mais letais do que homicídios em São José.

Entre 2015 e 2023, na série histórica do Infosiga e da SSP, os homicídios sempre superaram os óbitos em acidentes com motos: 448 mortes violentas contra 250 óbitos em acidentes com motos, 79% a mais para os assassinatos.

Os números viraram a partir de 2024, ano que encerrou com 39 pessoas mortas em acidentes com motos e 23 em homicídios na cidade – o número de óbitos em assassinatos foi o menor da série histórica da SSP, enquanto os acidentes bateram o recorde do Infosiga.

No ano seguinte, os acidentes fatais com motos continuaram liderando: 37 contra 33 assassinatos. Em 2026, de janeiro a julho, foram 24 motociclistas mortos ante 18 assassinados – 33% a mais para os sinistros fatais.

Percentual crescente

Os motociclistas passaram de um percentual de 47,56% do total de mortes no trânsito em 2024, em São José, para 57% em 2026 – 24 óbitos entre 42 vítimas fatais em acidentes, considerando o período de janeiro a julho.

Trata-se de uma média acima da regional, que contabiliza 216 mortes no trânsito em 2026, de janeiro a julho, com 116 motociclistas mortos, o que representa 53,70% da totalidade.

Os óbitos por homicídio em São José dos Campos caíram de 19 para 18 na comparação entre os sete primeiros meses de 2026 e 2025, redução de 5%.

A morte de motociclistas registrou aumento entre os dois anos, passando de 21 para 24 na comparação dos primeiros sete meses, um salto de 14%.

Painel municipal

De acordo com o Infosiga, São José registrou um total de 78 óbitos em acidentes no trânsito nos últimos 12 meses – agosto de 2025 a julho de 2026, com 1.456 sinistros. A cidade tem 1,90 óbito por 10 mil veículos e 11,09 óbitos por 100 mil habitantes.

Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 290,11 milhões com os sinistros nos últimos 12 meses.

As vias com mais mortes nesse período foram as rodovias Presidente Dutra (10 óbitos), Carvalho Pinto (7) e Tamoios (4), mesmo número de mortes na avenida Teotônio Vilela (4) e na SP-066 (4).

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