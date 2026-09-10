São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio em 2026. Os crimes violentos produziram 18 vítimas de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, morreram 24 motociclistas em acidentes, 33% a mais do que os assassinatos.
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A letalidade em sinistros de trânsito vem crescendo bem acima dos assassinatos desde 2024.
De janeiro de 2024 a julho de 2026, a cidade registrou 74 pessoas mortas em homicídios e 100 em acidentes com motociclistas, 35% a mais nas vítimas fatais em sinistros do que em assassinatos.
O levantamento é de OVALE com base em dados oficiais do Infosiga, sistema estadual que mede a letalidade no trânsito, e da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
Histórico
Os últimos dois anos e sete meses marcaram a superação das motos como meios mais letais do que homicídios em São José.
Entre 2015 e 2023, na série histórica do Infosiga e da SSP, os homicídios sempre superaram os óbitos em acidentes com motos: 448 mortes violentas contra 250 óbitos em acidentes com motos, 79% a mais para os assassinatos.
Os números viraram a partir de 2024, ano que encerrou com 39 pessoas mortas em acidentes com motos e 23 em homicídios na cidade – o número de óbitos em assassinatos foi o menor da série histórica da SSP, enquanto os acidentes bateram o recorde do Infosiga.
No ano seguinte, os acidentes fatais com motos continuaram liderando: 37 contra 33 assassinatos. Em 2026, de janeiro a julho, foram 24 motociclistas mortos ante 18 assassinados – 33% a mais para os sinistros fatais.
Percentual crescente
Os motociclistas passaram de um percentual de 47,56% do total de mortes no trânsito em 2024, em São José, para 57% em 2026 – 24 óbitos entre 42 vítimas fatais em acidentes, considerando o período de janeiro a julho.
Trata-se de uma média acima da regional, que contabiliza 216 mortes no trânsito em 2026, de janeiro a julho, com 116 motociclistas mortos, o que representa 53,70% da totalidade.
Os óbitos por homicídio em São José dos Campos caíram de 19 para 18 na comparação entre os sete primeiros meses de 2026 e 2025, redução de 5%.
A morte de motociclistas registrou aumento entre os dois anos, passando de 21 para 24 na comparação dos primeiros sete meses, um salto de 14%.
Painel municipal
De acordo com o Infosiga, São José registrou um total de 78 óbitos em acidentes no trânsito nos últimos 12 meses – agosto de 2025 a julho de 2026, com 1.456 sinistros. A cidade tem 1,90 óbito por 10 mil veículos e 11,09 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 290,11 milhões com os sinistros nos últimos 12 meses.
As vias com mais mortes nesse período foram as rodovias Presidente Dutra (10 óbitos), Carvalho Pinto (7) e Tamoios (4), mesmo número de mortes na avenida Teotônio Vilela (4) e na SP-066 (4).