São José dos Campos tem mais pessoas mortas em acidentes com motos do que em casos de homicídio em 2026. Os crimes violentos produziram 18 vítimas de janeiro a julho deste ano. No mesmo período, morreram 24 motociclistas em acidentes, 33% a mais do que os assassinatos.

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A letalidade em sinistros de trânsito vem crescendo bem acima dos assassinatos desde 2024.