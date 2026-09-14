Vale do Paraíba e Litoral Norte seguem sob alerta do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para riscos hidrológicos e geológicos moderados em razão das condições provocadas pelas chuvas. Estão na lista Paraibuna, São José dos Campos, Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião.

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A previsão é de chuva ao longo desta segunda-feira (14), com possibilidade de períodos de forte intensidade. Os volumes registrados nos últimos dias, somados à elevada umidade do solo, aumentam a possibilidade de extravasamento de córregos, enxurradas e alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.