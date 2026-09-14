Vale do Paraíba e Litoral Norte seguem sob alerta do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para riscos hidrológicos e geológicos moderados em razão das condições provocadas pelas chuvas. Estão na lista Paraibuna, São José dos Campos, Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião.
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A previsão é de chuva ao longo desta segunda-feira (14), com possibilidade de períodos de forte intensidade. Os volumes registrados nos últimos dias, somados à elevada umidade do solo, aumentam a possibilidade de extravasamento de córregos, enxurradas e alagamentos em áreas urbanas e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis.
Segundo o órgão, as condições podem provocar deslizamentos pontuais em encostas e quedas de barreira, especialmente em áreas mais vulneráveis. O cenário continua sendo acompanhado pelas equipes responsáveis.
Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados foram registrados no Litoral Norte.
Em São Sebastião foi registrado um ponto de deslizamento, com interdição de um imóvel sob risco de colapso e, na Rodovia dos Tamoios, houve deslizamento no km 73,4, trecho interditado preventivamente.