Um deslizamento de terra foi registrado no km 73,4 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na manhã desta segunda-feira (14). Uma queda de árvore também foi registrada no km 77,9. A região recebe alto volume de chuva, o que ocasionou a interdição de pontos da via.

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A Serra Antiga permanece interditada desde as 21h30 de domingo (13). Ainda não há previsão para a liberação do trecho.