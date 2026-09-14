14 de setembro de 2026
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Tamoios tem deslizamento e queda de árvore; serra foi interditada

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Tamoios
Deslizamento e queda de árvore na Rodovia dos Tamoios
Deslizamento e queda de árvore na Rodovia dos Tamoios

Um deslizamento de terra foi registrado no km 73,4 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), na manhã desta segunda-feira (14). Uma queda de árvore também foi registrada no km 77,9. A região recebe alto volume de chuva, o que ocasionou a interdição de pontos da via.

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A Serra Antiga permanece interditada desde as 21h30 de domingo (13). Ainda não há previsão para a liberação do trecho.

O trânsito segue pela Serra Nova, em operação comboio com Pare e Siga. Até o momento, foram realizados 10 comboios.

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