A Defesa Civil interditou preventivamente uma residência após uma movimentação de terra às margens da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego (SP-55), no km 119+800, na altura dos bairros Cigarras e Figueiras, em São Sebastião, na manhã desta segunda-feira (14). O imóvel apresenta risco de colapso.

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Um segundo imóvel passa por avaliação, enquanto equipes realizam uma análise técnica da encosta e da área atingida. A movimentação de terra chegou a uma área próxima à pista e exige a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança de moradores e motoristas.