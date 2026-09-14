A Defesa Civil interditou preventivamente uma residência após uma movimentação de terra às margens da Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego (SP-55), no km 119+800, na altura dos bairros Cigarras e Figueiras, em São Sebastião, na manhã desta segunda-feira (14). O imóvel apresenta risco de colapso.
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Um segundo imóvel passa por avaliação, enquanto equipes realizam uma análise técnica da encosta e da área atingida. A movimentação de terra chegou a uma área próxima à pista e exige a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança de moradores e motoristas.
Como a SP-55 é uma rodovia estadual, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foi acionado e acompanha a ocorrência. O Departamento de Trânsito de São Sebastião também presta apoio no local.
A orientação aos motoristas é utilizar, sempre que possível, o Contorno da Rodovia dos Tamoios como rota alternativa enquanto a área permanecer sob monitoramento.
Há possibilidade de chuva até a noite desta segunda-feira (14), segundo a previsão acompanhada pelas equipes. O monitoramento continua e novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução da situação.