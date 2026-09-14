A Rodovia dos Tamoios (SP-99) tem 4 km de congestionamento no sentido sul, entre os km 58 e 62, na manhã desta segunda-feira (14). Segundo a ARTESP, também há lentidão em outros três trechos da rodovia: no sentido oeste, entre os km 9 e 11; no sentido leste, entre os km 12,5 e 12; no sentido norte, entre os km 18,1 e 17,9.
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A rodovia opera em sistema de comboio devido ao alto volume de chuva na região. A Serra Antiga permanece interditada desde domingo (13), e o tráfego é direcionado pela Serra Nova, com operações no trecho de túneis.
Até as 11h04 desta segunda-feira, foram realizados 14 comboios. O mais recente começou às 10h45, no sentido litoral, com automóveis, ônibus e motos. Durante a manhã, também foram realizados comboios com caminhões e veículos que transportam produtos perigosos.
No trecho interditado da Serra Antiga, foram registrados um deslizamento de terra no km 73,4 e uma queda de árvore no km 77,9.
A região segue monitorada por autoridades de trânsito e pela Defesa Civil, sem previsão de liberação do tráfego.