O Litoral Norte acumulou volumes expressivos de chuva nas últimas 72 horas, com até 128 milímetros registrados em São Sebastião, segundo dados coletados às 6h20 desta segunda-feira (14) pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

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O maior acumulado da região foi registrado no ponto Juquehy 2, em São Sebastião, com 128 mm, segundo a Defesa Civil Estadual. O município também aparece entre os locais com maior volume de chuva no estado. A cidade com o maior acumulado é Iguape, que somou 158 mm no período.