O Litoral Norte acumulou volumes expressivos de chuva nas últimas 72 horas, com até 128 milímetros registrados em São Sebastião, segundo dados coletados às 6h20 desta segunda-feira (14) pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O maior acumulado da região foi registrado no ponto Juquehy 2, em São Sebastião, com 128 mm, segundo a Defesa Civil Estadual. O município também aparece entre os locais com maior volume de chuva no estado. A cidade com o maior acumulado é Iguape, que somou 158 mm no período.
Em Caraguatatuba, os maiores acumulados foram registrados em Getuba, com 111 mm, e Massaguaçu 2, com 103 mm. Também foram registrados 97 mm no Jardim Casa Branca, 87 mm no Rio do Ouro 2 e no Porto Novo 2, além de 85 mm na Fazenda Serra Mar e em Martim de Sá.
São Sebastião teve ainda 109 mm em Camburi, 108 mm em Juquehy, 100 mm em Paúba, 97 mm em Maresias e 94 mm em Barra do Una. Outros pontos do município registraram volumes superiores a 70 mm.
Em Ubatuba, os acumulados chegaram a 75 mm no Parque dos Ministérios, 74 mm em Perequê-Mirim e 73 mm na Praia Dura. Já Ilhabela registrou 76 mm em Barra Velha e 71 mm em São Pedro.
O alto volume de chuva provocou a interdição do trecho da serra antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-99). O bloqueio começou às 21h38 de domingo (13) e segue sem previsão de liberação. A concessionária Tamoios iniciou a Operação Comboio para liberar a passagem dos veículos pelo trecho de túneis.
Chuva continua nesta segunda
A previsão indica que o tempo seguirá instável em todo o estado de São Paulo nesta segunda-feira (14). A atuação de um cavado meteorológico e de um sistema de baixa pressão sobre o oceano mantém a presença de muitas nuvens e condições favoráveis à ocorrência de chuva.
A precipitação deve ocorrer de forma fraca a moderada em boa parte do estado, mas pode ganhar intensidade em alguns momentos, principalmente nas regiões noroeste, centro e sul paulista.
Na faixa leste, que inclui o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, a preocupação é maior com o acúmulo de chuva. O solo já está encharcado em diversos pontos, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra e outros transtornos.
Alagamentos e deslizamentos
Além da condição do solo, o nível de alguns rios também exige atenção. De acordo com a previsão, áreas que já enfrentaram transbordamentos permanecem sujeitas a novos alagamentos caso os volumes de chuva aumentem ao longo do dia.
Com a persistência da instabilidade, a recomendação é que moradores de áreas de encosta e regiões sujeitas a alagamentos acompanhem os alertas dos órgãos de monitoramento e Defesa Civil.
No Litoral Norte, os volumes registrados nas últimas 72 horas reforçam a necessidade de atenção, principalmente em áreas onde a chuva pode continuar provocando saturação do solo e elevação dos níveis dos rios e córregos.