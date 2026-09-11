O tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, morreu nesta sexta-feira (11), aos 104 anos, em São José dos Campos.

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Um dos remanescentes da geração de brasileiros que combateu na Itália, Jarbas deixa uma trajetória marcada pelo serviço ao Exército e pela ligação com a história da cidade.