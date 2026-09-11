O tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, morreu nesta sexta-feira (11), aos 104 anos, em São José dos Campos.
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Um dos remanescentes da geração de brasileiros que combateu na Itália, Jarbas deixa uma trajetória marcada pelo serviço ao Exército e pela ligação com a história da cidade.
Em razão da morte do ex-combatente, a Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial por três dias. O decreto será publicado na próxima edição do Diário do Município e tem efeitos a partir desta sexta-feira, data do falecimento.
Veterano da Segunda Guerra
Nascido em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, em 1921, Jarbas mudou-se para São José em 1934, quando tinha 13 anos. Foi na cidade que construiu boa parte de sua trajetória profissional e familiar.
Antes e depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhou na Tecelagem Parahyba. Anos mais tarde, tornou-se comerciante e ficou à frente da tradicional Bicicletaria Brasil, na avenida Rui Barbosa, no bairro de Santana, na região norte.
Como integrante da FEB, Jarbas esteve entre os brasileiros enviados à Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A participação da Força Expedicionária Brasileira na campanha italiana colocou milhares de militares brasileiros nos campos de batalha entre 1944 e 1945.
Presença nas formaturas do Tiro de Guerra
Mesmo depois de entrar para a reserva, o tenente Jarbas manteve uma forte ligação com as Forças Armadas e com as novas gerações de militares de São José.
Era presença constante nas cerimônias de formatura dos jovens do Tiro de Guerra da cidade. Ao lado de autoridades políticas e militares, fazia questão de cumprimentar os jovens que iniciavam ou concluíam o serviço militar obrigatório.
A presença de Jarbas nessas solenidades também mantinha viva a memória dos brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e da atuação da FEB na Itália.
Velório e sepultamento
O velório do tenente Jarbas Dias Ferreira foi realizado na Sala 4 da Urbam (Urbanizadora Municipal), na Vila Industrial. O sepultamento será realizado no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, na região central da cidade.