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ACIDENTE

Árvore cai sobre carro durante chuva em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Árvore atingiu frente de um carro
Árvore atingiu frente de um carro

Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo na avenida Siqueira Campos, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no início da noite de quinta-feira (10) e atendida pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

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O acidente causou lentidão no tráfego local.

A queda da árvore está associada às chuvas intensas na região, que chegaram a 40 milímetros em 12 horas.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as chuvas devem persistir durante o fim de semana, com maior intensidade nesta sexta-feira (11), podendo chegar a 100 milímetros por dia.

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