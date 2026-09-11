Uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo na avenida Siqueira Campos, em Jacareí. A ocorrência foi registrada no início da noite de quinta-feira (10) e atendida pela Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

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O acidente causou lentidão no tráfego local.