O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de tempestade para o Vale do Paraíba, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. O cenário mais severo está previsto para esta sexta-feira (11), mas se estende ao sábado (12) e ao domingo (13) com menor intensidade.

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Para esta sexta-feira, o alerta prevê chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de granizo.