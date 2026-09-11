O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de tempestade para o Vale do Paraíba, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo. O cenário mais severo está previsto para esta sexta-feira (11), mas se estende ao sábado (12) e ao domingo (13) com menor intensidade.
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Para esta sexta-feira, o alerta prevê chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao dia. Também são esperados ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de granizo.
Segundo o INMET, as condições meteorológicas podem provocar cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
Alerta continua no fim de semana
Para o período entre sábado (12) e domingo (13), o instituto prevê a continuidade das condições de instabilidade, mas com redução no grau de severidade.
O novo aviso é classificado como perigo potencial e permanece válido das 0h de sábado até 23h59 de domingo, com previsão de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Recomendações
Durante as tempestades, a população deve evitar se abrigar sob árvores e estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado retirar aparelhos eletrônicos da tomada. Durante o alerta de maior severidade, o instituto orienta, se possível, a desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.