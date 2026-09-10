A Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizam, entre 1º e 15 de setembro, uma operação integrada para reforçar a segurança nas regiões de divisa entre os dois estados, que abrangem cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.
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A iniciativa amplia a presença policial em pontos estratégicos e busca impedir a circulação de criminosos e de materiais ilícitos entre os territórios.
A operação reúne o policiamento territorial e unidades especializadas da Polícia Militar de São Paulo, como Força Tática, Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), Policiamento Ambiental, Policiamento Rodoviário e Comando de Aviação. As equipes atuam em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Segundo as corporações, o trabalho integrado tem como objetivos preservar a ordem pública, aumentar a segurança da população e fortalecer as ações preventivas e repressivas contra a criminalidade.
A atuação ocorre principalmente nos pontos estratégicos de ligação entre os estados, considerados importantes rotas de deslocamento entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Região marcada pela violência
A ação ganha importância diante do cenário de violência registrado na RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte), que faz divisa com o Rio de Janeiro.
A região é apontada como a mais violenta de São Paulo em taxa de homicídios e reúne sete das dez cidades com os maiores índices do estado. Entre as 15 primeiras posições do ranking, nove são municípios da RMVale.
Desde 2010, a RMVale apresenta a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes entre as regiões paulistas, com índice de 10,99 mortes por 100 mil habitantes. O número é mais que o dobro da taxa registrada na capital, de 4,22.
Disputa entre facções
O cenário de violência também é relacionado à disputa territorial entre organizações criminosas que atuam em São Paulo e no Rio de Janeiro.
OVALE revelou a existência de uma disputa entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho), especialmente em municípios do Vale da Fé e do Litoral Norte, áreas próximas à divisa fluminense. Esses municípios concentram 53% dos homicídios registrados na RMVale em 2026.
Em abril de 2024, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que o Vale do Paraíba vinha sendo afetado pela tentativa de avanço de organizações criminosas ligadas ao Rio de Janeiro sobre o território paulista.
Na ocasião, foram citados o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o Amigo dos Amigos, além da reação do PCC, apontado como grupo hegemônico em São Paulo.
Reforço nas divisas
A operação conjunta entre as polícias dos dois estados busca justamente ampliar a capacidade de resposta nas áreas de fronteira, onde o deslocamento entre municípios paulistas e fluminenses pode ser utilizado por criminosos.
Além do patrulhamento ostensivo, a presença de unidades especializadas permite ações direcionadas conforme as características de cada região. O emprego do policiamento rodoviário e do Comando de Aviação também amplia a capacidade de fiscalização e apoio às equipes em solo.
Para as forças de segurança, a integração entre São Paulo e Rio de Janeiro permite compartilhar esforços e aumentar a eficiência das ações contra crimes que ultrapassam os limites territoriais dos estados.