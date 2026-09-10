A Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizam, entre 1º e 15 de setembro, uma operação integrada para reforçar a segurança nas regiões de divisa entre os dois estados, que abrangem cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte.

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A iniciativa amplia a presença policial em pontos estratégicos e busca impedir a circulação de criminosos e de materiais ilícitos entre os territórios.