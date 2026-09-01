A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 168 mortes violentas entre janeiro e julho de 2026 e manteve a liderança da violência no interior do estado de São Paulo, superando todas as outras regiões.

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O número decorre de 166 vítimas de homicídio doloso (com intenção de matar) e duas mortes em latrocínios (roubo seguido de morte), os mesmos números registrados no ano passado, de janeiro a julho, segundo dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).