A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou 168 mortes violentas entre janeiro e julho de 2026 e manteve a liderança da violência no interior do estado de São Paulo, superando todas as outras regiões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O número decorre de 166 vítimas de homicídio doloso (com intenção de matar) e duas mortes em latrocínios (roubo seguido de morte), os mesmos números registrados no ano passado, de janeiro a julho, segundo dados oficiais da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).
A RMVale lidera a violência no interior do estado de São Paulo, com 37% mais mortes violentas do que a segunda colocada, que é Ribeirão Preto, com 123 vítimas em homicídios (121) e latrocínios (2).
Depois aparecem Sorocaba (112), Campinas (108), Piracicaba (86), Baixada Santista (77), Bauru (73), São José do Rio Preto (55), Presidente Prudente (36) e Araçatuba (34).
O estado de São Paulo terminou os primeiros sete meses do ano com 1.349 mortes em homicídios e 47 em latrocínios, somando 1.396 vítimas da violência.
O interior foi responsável por 847 homicídios (63% do estado) e 25 latrocínios (53%), chegando a 872 vítimas de mortes violentas (62,46%). No interior, o Vale foi responsável por 19,60% de todas as mortes por homicídio.
Taxa de homicídios
A região tem a maior taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, com 10,99 nos últimos 12 meses, no período de agosto de 2025 a julho de 2026. Nesse intervalo, a região acumulou 278 mortes em homicídios, alta de 1% na comparação com o intervalo anterior, quando foram registrados 275 óbitos.
A taxa de homicídios da RMVale é mais do que o dobro da taxa estadual (5,33) e 160% acima da taxa da capital (4,22).
O indicador ainda supera em 44,61% a taxa da região de Araçatuba (7,60), a segunda maior do estado nos últimos 12 meses. A RMVale tem a mais alta taxa de homicídios do estado desde 2010.