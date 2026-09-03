As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2026, com a maior quantidade de vítimas de homicídio do que municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De janeiro a julho de 2026, de acordo com dados oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), as duas sub-regiões somaram 88 vítimas de homicídio, o que corresponde a 53% do total de mortes da região, que registrou 166 óbitos nos sete primeiros meses do ano – maior número entre as regiões do interior do estado.
As sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté registraram 65 mortes em homicídios no mesmo período, 39% do total do Vale.
No entanto, enquanto as sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte concentram 28% da população da região, com 707,2 mil pessoas, as sub-regiões de São José e Taubaté têm 71% dos habitantes do Vale, com 1,77 milhão de moradores.
Atualmente, a sub-região de Guaratinguetá (nove cidades) lidera com 45 vítimas de homicídio no primeiro semestre (27% do Vale), enquanto a sub-região do Litoral Norte (quatro cidades) aparece em segundo, com 43 mortes e 26% da totalidade – apenas Caraguatatuba registrou 25 mortes em seis meses.
A sub-região de São José dos Campos (oito cidades) registra 33 homicídios e 19,88% do total do Vale, enquanto a sub-região de Taubaté (10 cidades) tem 32 mortes e 19% do total da região. Para fechar, a sub-região do Vale Histórico (oito cidades) tem 13 homicídios e 7,83% do Vale.
Cidades
Entre as 10 cidades do Vale com mais homicídios no primeiro semestre, cinco estão nas sub-regiões do Vale da Fé e Litoral Norte.
O ranking da violência nos municípios da região tem as cidades: Caraguatatuba (25 mortes), São José dos Campos (18), Taubaté (16), Lorena (12), Pindamonhangaba (12), Ubatuba (11), Cruzeiro (10), Aparecida (8), Guaratinguetá (8) e Caçapava (6).
Elas concentram 76% do total de mortes registradas na região nos primeiros seis meses do ano, com 126 vítimas entre 166 assassinatos.
No grupo das 10 mais violentas, as cidades do Vale da Fé e Litoral Norte representam 38,55% das mortes, com 64 pessoas mortas em crimes violentos. Já as cidades das sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté têm 52 mortes e 31% da totalidade da região.
Crime violento
Os números mostram que o crime contra a vida ‘migrou’ das cidades maiores para as de médio e pequeno porte na região, com esses municípios aumentando cada vez mais a participação no total de assassinatos registrados no Vale, região com mais mortes no interior do estado.
O principal motivo é a disputa por território entre as duas mais perigosas organizações criminosas do Brasil – PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).
O Litoral Norte e as cidades do Vale da Fé, que ficam próximas à divisa com o estado do Rio de Janeiro, vêm registrando aumento no número de assassinatos em meio à disputa entre as facções.
Em resposta anterior a OVALE, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o Vale é impactado pela disputa territorial entre facções criminosas do país.
“Isso é um reflexo da proximidade com o Rio de Janeiro. Isso é o crime organizado tentando, com as facções criminosas do Rio de Janeiro, ingressar no território de São Paulo e a contenção da facção hegemônica de São Paulo. É o Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos contra o PCC. Eles tentam entrar no território paulista e são contidos, mas aí tem disputa pelos pontos de drogas”, afirmou Tarcísio.
“É por isso que os índices de homicídios no Vale do Paraíba são muito maiores do que no restante do estado todo. Há uma hegemonia de uma facção no estado todo [PCC] e há uma disputa no Vale do Paraíba. Por isso que eu falo, o tráfico de drogas é uma coisa muito séria, muito grave, e precisa ser combatido”, completou o governador.