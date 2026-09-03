As sub-regiões do Vale da Fé e do Litoral Norte lideram a violência no Vale do Paraíba em 2026, com a maior quantidade de vítimas de homicídio do que municípios maiores, como São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, que abrigam metade da população regional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De janeiro a julho de 2026, de acordo com dados oficiais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), as duas sub-regiões somaram 88 vítimas de homicídio, o que corresponde a 53% do total de mortes da região, que registrou 166 óbitos nos sete primeiros meses do ano – maior número entre as regiões do interior do estado.