Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o carro que atropelou e arrancou uma das pernas de Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, enquanto ela aguardava em um ponto de ônibus em São José dos Campos.

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As imagens mostram o veículo em alta velocidade momentos antes do acidente, ocorrido na manhã de terça-feira (8), na Avenida dos Tangarás, no Jardim da Granja, região sudeste da cidade.