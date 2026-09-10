Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o carro que atropelou e arrancou uma das pernas de Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, enquanto ela aguardava em um ponto de ônibus em São José dos Campos.
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As imagens mostram o veículo em alta velocidade momentos antes do acidente, ocorrido na manhã de terça-feira (8), na Avenida dos Tangarás, no Jardim da Granja, região sudeste da cidade.
Os registros, obtidos pela família da vítima, mostram o carro próximo a outro veículo branco. Segundo os familiares, a proximidade levanta a suspeita de uma possível disputa de velocidade. As imagens, porém, não confirmam a realização de um racha. A circunstância deverá ser apurada pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista teria realizado uma ultrapassagem, perdido o controle da direção, invadido a calçada e atingido as pessoas que estavam no ponto de ônibus.
Ferimentos graves
Sônia sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ter uma das pernas amputada. Ela permanece internada no Hospital Municipal de São José dos Campos, na Vila Industrial.
Segundo familiares, a vítima segue sob cuidados intensivos, e os médicos trabalham para evitar a amputação da outra perna, que sofreu um corte profundo. Apesar da gravidade, a família informou que ela não corre risco de morrer.
Uma jovem de 21 anos também foi atingida. Ela apresentava suspeita de fratura na clavícula direita e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para atendimento hospitalar.
Motorista não tinha habilitação
O boletim de ocorrência aponta que o motorista envolvido no acidente não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nem Permissão para Dirigir. O veículo estava com débito de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e foi apreendido pela Polícia Militar.
Após o atropelamento, moradores e familiares passaram a denunciar a frequência com que veículos trafegam em alta velocidade pelo trecho da Avenida dos Tangarás. Segundo eles, a via teria se transformado em uma espécie de “pista de corrida”.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou o ocorrido e informou que o local possui sinalização viária, com placas indicando limite de velocidade de 50 km/h e faixa para travessia de pedestres.
A Polícia Civil deverá analisar as imagens obtidas pelos familiares e outros elementos para esclarecer a dinâmica do acidente e verificar se havia ou não uma disputa de velocidade momentos antes do atropelamento.