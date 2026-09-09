09 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Atropelada: após perder perna, Sonia tenta salvar a outra em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos
Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos

Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, enfrenta uma dura batalha pela recuperação após o grave atropelamento sofrido enquanto aguardava em um ponto de ônibus, em São José dos Campos, na manhã de segunda-feira (9). Ela já teve uma das pernas amputada e agora os médicos trabalham para evitar que o outro membro também precise ser retirado.

O acidente aconteceu na Avenida dos Tangarás, no Jardim da Granja, região sudeste da cidade. Sônia foi atingida por um carro que invadiu a calçada onde ela estava.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista realizava uma tentativa de ultrapassagem quando perdeu o controle da direção e atingiu a pedestre.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos do Samu e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial. A gravidade dos ferimentos exigiu cirurgia e resultou na amputação de uma das pernas.

Agora, a atenção da equipe médica está voltada para a recuperação do outro membro. Segundo familiares, Sônia permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva, apresenta boa resposta aos medicamentos e recebe todos os cuidados necessários na tentativa de evitar uma nova amputação.

Apesar da gravidade do quadro e da longa recuperação que tem pela frente, a família informou que Sônia não corre risco de morrer.

O boletim de ocorrência também aponta que o motorista envolvido no atropelamento não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O veículo foi apreendido pela Polícia Militar.

O caso segue sendo apurado pelas autoridades.

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