Sônia Aparecida Rodolfo, de 61 anos, enfrenta uma dura batalha pela recuperação após o grave atropelamento sofrido enquanto aguardava em um ponto de ônibus, em São José dos Campos, na manhã de segunda-feira (9). Ela já teve uma das pernas amputada e agora os médicos trabalham para evitar que o outro membro também precise ser retirado.

O acidente aconteceu na Avenida dos Tangarás, no Jardim da Granja, região sudeste da cidade. Sônia foi atingida por um carro que invadiu a calçada onde ela estava.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista realizava uma tentativa de ultrapassagem quando perdeu o controle da direção e atingiu a pedestre.