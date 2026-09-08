O motorista envolvido no grave acidente que deixou uma mulher com uma das pernas amputada na manhã desta terça-feira (8), em São José dos Campos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação, segundo o boletim de ocorrência registrado no 6º Distrito Policial.
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O acidente aconteceu por volta das 8h, na Avenida dos Tangarás, na região do Jardim da Granja.
De acordo com o registro policial, Lucas Fernandes Noronha, de 28 anos, conduzia um Volkswagen Gol quando, ao realizar uma ultrapassagem, perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atingiu Sonia Aparecida Rodolfo, de 60 anos, que estava em um ponto de ônibus.
A vítima sofreu ferimentos de extrema gravidade e teve uma das pernas amputada em decorrência do atropelamento. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal da Vila Industrial.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista e uma passageira do veículo, Jomaily Karoline de Abreu Camilo Nunes, de 21 anos, também ficaram feridos e foram encaminhados para a mesma unidade de saúde.
A Polícia Civil informou que o condutor não possui Permissão para Dirigir nem Carteira Nacional de Habilitação. O veículo também apresentava débito de IPVA e foi apreendido pela Polícia Militar.
O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, prevista no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de habilitação do motorista será considerada na investigação.
Em despacho incluído no boletim, a autoridade policial destacou que, até o momento, não existem elementos suficientes que indiquem embriaguez, uso de substâncias psicoativas, velocidade incompatível com a via, manobras perigosas deliberadas ou outras circunstâncias que possam indicar que o motorista tenha assumido o risco de provocar o resultado.
A perícia foi acionada para o local e também foi solicitada perícia no veículo. O caso permanece sob investigação da Polícia Civil.