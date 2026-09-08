O motorista envolvido no grave acidente que deixou uma mulher com uma das pernas amputada na manhã desta terça-feira (8), em São José dos Campos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação, segundo o boletim de ocorrência registrado no 6º Distrito Policial.

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O acidente aconteceu por volta das 8h, na Avenida dos Tangarás, na região do Jardim da Granja.