Ana Carolina Augusto dos Santos, de 29 anos, foi morta com uma facada próxima ao pescoço durante uma discussão dentro de uma casa no bairro Santa Luzia, em Caçapava.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mulher acusada de cometer o crime é a cunhada da vítima e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça nesta quarta-feira (9), após audiência de custódia.