Uma mulher foi presa em flagrante por feminicídio após a morte da cunhada, Ana Carolina Augusto dos Santos, de 29 anos, atingida por uma facada no pescoço, na noite desta terça-feira (8), no bairro Santa Luzia, em Caçapava.

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A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada à Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município), mas não resistiu.