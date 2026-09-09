A Justiça manteve presa preventivamente a mulher acusada de matar a cunhada em Caçapava. A decisão foi tomada após audiência de custódia realizada na manhã desta quarta-feira (9) e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Com a conversão da prisão em flagrante para preventiva, a investigada pela morte de Ana Carolina Augusto dos Santos, de 29 anos, permanece presa enquanto a Polícia Civil avança na investigação e o caso segue para análise da Justiça.